Quieren taiwaneses invertir más aquí

Fabricantes taiwaneses de productos eléctricos, electrónicos y chips mostraron interés de invertir en Ciudad Juárez.

Ayer, la delegación de 20 directivos de empresas de ese país llegó a la frontera para conocer de primera mano las oportunidades y ventajas competitivas ofrecidas por invertir y establecer plantas de producción aquí.

PUBLICIDAD

Entre las empresas interesadas por invertir están Chunghwa Telecom, Machan International Co., A-Lumen Machine Co., Vivotek Inc., Teco Corporation, Master Transportation Bus Manufacturing Ltd., Delta Electronics y Wonderful Hi-Tech Co, Photic Electronics, Jebsee, Merry Electronics, TopCo Technologies, T-Global Technology Co., Bellwether International Group Ltd. (TEEMA), Wieson Technologies Co y Unimicron.

La delegación de los directivos forma parte de una misión de trabajo que desde el lunes pasado inició en México, por lo que después de recorrer varios estados llegaron ayer a esta frontera.

Los directivos de las empresas fueron recibidos por Index Juárez en encuentro privado que se llevó a cabo en las instalaciones de ese organismo, donde estuvieron presentes también autoridades de Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) de Gobierno del Estado y hasta el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

En Ciudad Juárez, las inversiones más grandes en el último año fueron precisamente de empresas taiwanesas como Foxconn, Pegatron, Wistron e Inventec, que al momento construyen nuevas naves, incluso incursionaron en los edificios de producción verticales.

“Vienen nuevas empresas que no tienen presencia en el estado, pero que acompañan a la delegación para ver en concreto las oportunidades que les ofrece Juárez”, comentó Ulises Fernández, de la Subsecretaría de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial de la SIDE.

El funcionario estatal destacó que Juárez cuenta con una posición geográfica única, así como infraestructura de parques industriales que la hacen atractiva para la llegada de más empresas.

“Ciudad Juárez cuenta con una experiencia de más de 50 años en la industria de manufactura y exportación, lo que crea las bases y condiciones para poder desarrollar nuevas empresas, y que las que ya están con nosotros sigan creciendo”, resaltó Fernández.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx