Quiere IP candidatos con planes realizables

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Ciudad Juárez buscará tener un acercamiento con los distintos candidatos a un puesto de elección popular para conocer sus planes de trabajo y expresarles sus preocupaciones en materia económica para juntos definir un plan de reactivación financiera.

Jesús Manuel Salayandía Lara, dirigente local del CCE, explicó que los miembros del organismo se encuentran definiendo los temas que más preocupan a los empresarios, para poder organizar foros con los aspirantes a la gubernatura de Chihuahua y al Ayuntamiento de Juárez y conocer su perspectiva económica.

“Vamos a proponer un debate económico y de lo que representa Juárez para cada uno de ellos desde el punto de vista de generación de empleos, las empresas que tenemos y cómo se mueve la ciudad, para que toda esa información esté disponible para todos”, detalló.

Por otra parte, explicó que aunque existen muchos temas y preocupaciones en el sector empresarial, la principal petición que se hará a cada uno de los candidatos será una mayor continuidad de los planes de trabajo ya existentes, con la intención de que “no se pierdan recursos” para la ciudad.

“Solicitaremos que haya continuidad del desarrollo que ya se tiene, que se tome en cuenta y no lo boten a la basura, porque se gasta mucho dinero cada vez que se piensa en un plan nuevo, como para que no se revise y no lo continúen”, afirmó.

El líder empresarial aseguró que el estado, y sobre todo Ciudad Juárez, atraviesan por momentos complicados que obligan a definir planes de trabajo y no caer en experimentos.

“No podemos estar experimentando, por eso estamos definiendo los temas, para presentarlos en este debate y decirles a los candidatos cuáles son las preocupaciones que tenemos y cómo se está moviendo la economía de la ciudad”, comentó.

Salayandía Lara señaló que actualmente la entidad atraviesa por momentos muy complicados, en donde existe incertidumbre económica que está provocando el cierre de pequeñas y medianas empresas, por lo que destacó la importancia de mantener un acercamiento con los candidatos.

“Tenemos que decirles qué necesita el empresariado y lo que está pasando con el sector económico, es muy importante que como parte de la sociedad les hagamos saber cuáles son los perfiles que queremos como candidatos; hay mucha incertidumbre, cada vez más empresas están desapareciendo, y es donde nosotros también tenemos que actuar y ver cómo podemos ayudar a la clase trabajadora”, concluyó.

