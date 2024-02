Quiere BYD construir planta en México

Agencia Reforma | BYD aún no define la posible ubicación de la planta. Associated Press | BYD aún no define la posible ubicación de la planta.

Ciudad de México.- El principal fabricante chino de vehículos eléctricos, BYD, está considerando establecer una planta en México pero aún no ha definido la ubicación, dijo al diario Nikkei el director de la filial local de la compañía. La producción en el extranjero es indispensable para una marca internacional, afirmó Zhou Zou, country manager de BYD México. México es un mercado clave con un gran potencial, añadió, expresando su entusiasmo por una planta en el país. BYD ha lanzado un estudio de viabilidad para una planta mexicana. La empresa está negociando con funcionarios de los gobiernos nacional y local la ubicación y otras condiciones de la planta. Zou no dijo dónde podría construir BYD, pero el estado de Nuevo León y la región del Bajío parecen ser los principales candidatos. La Península de Yucatán y otros lugares del sur de México también son opciones probables. En el cuarto trimestre de 2023, BYD superó a Tesla por primera vez en términos de volumen de ventas globales de vehículos eléctricos. Pero las ventas de vehículos de pasajeros de BYD se concentran en China, y los mercados extranjeros representaron sólo el 8% de las ventas totales el año pasado. Mientras BYD busca expandir su presencia global, el fabricante de automóviles está construyendo nuevas plantas en el extranjero, además de expandir las exportaciones desde China. El fabricante de automóviles abre instalaciones en Tailandia este año y anunció en diciembre planes para construir una base de producción en Hungría dentro de tres años. En América Latina, BYD planea gastar 3,000 millones de reales (605 millones de dólares) para construir una planta en Brasil. Por su parte, México está a punto de convertirse en un centro de fabricación clave para los principales fabricantes de vehículos eléctricos. Tesla planea construir una gigafábrica en Nuevo León. El director ejecutivo, Elon Musk, ha indicado que la nueva fábrica mexicana será un centro de producción en masa de vehículos eléctricos de bajo costo. La surcoreana Kia ha dicho que fabricará vehículos eléctricos en México. El año pasado, BMW y Stellantis se unieron a esta tendencia.