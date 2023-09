¿Quién tiene ideas más innovadoras?

Monterrey, México- Identificar oportunidades para nuevos emprendimientos, generar una solución para una necesidad insatisfecha o nombrar una nueva empresa son tareas no estructuradas que parecen no ser adecuadas para los algoritmos, pero los avances en Inteligencia Artificial (IA), y específicamente la llegada de grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, están desafiando esta suposición, advirtió The Wall Street Journal.

Para la primera tarea de los cursos de innovación en Wharton School, se pide a los estudiantes que generen aproximadamente una docena de ideas para un nuevo producto o servicio, algunas de éstas son increíbles, otras horribles y la mayoría se encuentra en algún punto intermedio.

La biblioteca de ideas permitió organizar una competencia simple para juzgar quién es mejor a la hora de generar ideas innovadoras: el humano o la máquina.

En este concurso, la humanidad estuvo representada por un grupo de 200 ideas seleccionadas al azar de los estudiantes de Wharton.

Las máquinas estaban representadas por ChatGPT4, al que se le dio instrucciones para generar 100 ideas.

La instrucción fue idéntica para los competidores: “Generar una idea para un nuevo producto o servicio atractivo para estudiantes universitarios que podría estar disponible por 50 dólares o menos”.

También se le pidió a ChatGPT otras 100 ideas luego de proporcionarle un puñado de ejemplos exitosos de cursos anteriores, lo que brindó una muestra total de 400 ideas.

Para evaluar la calidad de las ideas se tomó cada una de las 400 y se presentó a un panel de clientes en el mercado objetivo a través de una encuesta en línea sobre intención de compra.

La pregunta fue: “¿Qué probabilidades habría de que usted comprara basándose en este concepto si estuviera disponible para usted?”.

Las posibles respuestas iban desde definitivamente no compraría hasta definitivamente compraría.

La probabilidad de compra promedio de una idea generada por humanos fue del 40 por ciento, la de GPT4 básico fue del 47 por ciento y la de GPT4 sembrado con buenas ideas fue del 49 por ciento.

En resumen, ChatGPT no sólo es más rápido sino que, en promedio, también es mejor en la generación de ideas.

En innovación, lo que importa son las ideas excepcionales: la mayoría de los gerentes preferirían una idea brillante y 9 ideas fallidas a 10 ideas decentes, incluso si la calidad promedio de la última opción pudiera ser mayor.

Para capturar esta perspectiva, se revisó sólo el subconjunto de las mejores ideas, específicamente el 10 por ciento superior. De estas 40 ideas, 5 fueron generadas por estudiantes y 35 por ChatGPT (15 del ChatGPT básico y 20 del ChatGPT previamente entrenado).

Una vez más, ChatGPT se impuso.