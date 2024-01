‘Quiebran’ tortillerías por alza en insumos

El encarecimiento de la harina para la tortilla llevó al cierre a 12 tortillerías locales en 2023, informó la Unión de Tortilleros Río Bravo y agregó que este año, son otros dos negocios los que están a punto de cerrar.

Pedro Murillo, dirigente del organismo, explicó que los propietarios de los negocios se vieron obligados a subir, varias veces, el precio del kilo de tortilla, lo que causó un desplome en sus ventas, pues muchas familias ya no podían pagar por el alimento.

Destacó que de 2020 a 2023, este gremio suma ocho aumentos al precio de la Maseca, y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) les autorizó aumentar cuatro veces dos pesos el kilo.

De acuerdo con datos del mismo líder y Profeco, el año pasado el kilo de tortilla de maíz, llegó a costar hasta 26 pesos en las tortillerías de colonia.

“Hay barrios en los que la tortilla no se puede vender a un precio con el que pueda subsistir uno, si nos vamos a las colonias periféricas, allá de plano la gente pide el kilo a 15 pesos, cosa que a mí hacer un kilo de tortillas me cuesta 21.30 pesos, yo lo doy a 24 pesos, me están quedando 3.70 por kilo, si le aunamos a las tiendas que entregamos y los kilos que nos regresan, hacemos cuentas y son pérdidas”, refirió.

Explicó que, por cada aumento de mil 250 pesos en la tonelada de harina, en costales, aumenta 125 pesos, si 50 bultos se dividen en kilos, el kilo aumenta de 1.25 pesos, solo en la harina, pero a esto se suma el papel y el gas LP, el agua, la luz, por lo que suman 1.83 pesos y Profeco autorizó aumentar hasta dos pesos.

Con estos cierres, en Juárez hay unas 570 tortillerías agremiadas y cada una vende un promedio de 800 kilos de tortilla al día.

No habrá incremento

El líder del gremio anunció ayer que para este año no se espera un incremento en el precio de la tortilla, debido a que Maseca les informó que cuentan con el maíz suficiente para no elevar el precio.