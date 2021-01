Quedan pendientes por resolver: empresarios

Ciudad Juárez— Ante la próxima entrega del cuarto informe de actividades del gobernador Javier Corral, organismos empresariales y de la sociedad civil coincidieron en que, a meses de que concluya la administración estatal, aún quedan temas pendientes por resolver para esta frontera, principalmente en materia de seguridad, desarrollo social y rendición de cuentas.

Eduardo Ramos Morán, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Ciudad Juárez, indicó que dicho organismo estará muy vigilante del Gobierno del Estado rumbo al cierre de la administración en septiembre próximo.

“Respecto a obra pública creo que no nos podemos quejar, no podemos decir que no se ha hecho cuando vemos los puentes que se construyen en la Francisco Villarreal, pero lo que es importante es que se pueda desglosar la inversión que se ha hecho, me parece muy delicado que se hable de un monto único cuando hay proyectos que se llevan a cabo con participación de otros organismos y gobiernos”, dijo.

“Efectivamente el Estado es quien lidera los proyectos, pero debe haber un reconocimiento claro de quienes aportan los recursos, porque gran parte de esas obras se realizan con dinero del Fideicomiso de Puentes Fronterizos”, agregó.

El presidente del CCE en esta frontera además señaló que el organismo estará pendiente de los avances en la construcción de la segunda ruta troncal, con la intención de que dicho proyecto se concluya conforme a lo acordado, evitando sorpresas a futuro.

“Vamos a estar vigilantes también del tema social, así como de la BRT-2, queremos que este proyecto sea de mucho beneficio para los juarenses, lo que buscamos es que esta obra no se quede como un elefante blanco, hay una necesidad que hay que eficientar, por lo que pedimos que estas obras también permitan a las avenidas principales de la ciudad tener fluidez y no sean motivo para quejarnos porque no estén bien hechas”, dijo.

“En materia económica, este año que pasó se vio muy afectado por la pandemia, y sin embargo no hubo una coordinación con el Municipio; sí vemos muchos retos en ese sentido, creo que los esfuerzos que se hicieron para apoyar a los negocios los reconocemos, pero sí queda mucho por hacer”, agregó.

Otro de los puntos señalados por Ramos Morán fue el tema de seguridad, en donde reprochó la falta de coordinación que el Gobierno del Estado ha tenido con otras corporaciones y niveles gubernamentales para brindar mejor tranquilidad a la ciudadanía.

“Ha habido una percepción de que el tema de seguridad no se ha atendido correctamente, tenemos una preocupación de que hay retos que están siendo complicados y que casi todos los fiscales se fueron de precandidatos; no vemos segundos a bordo que puedan dar seguimiento al trabajo hecho; además, con la creación de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública no vimos avances importantes, tampoco hemos visto coordinación con la Policía municipal y la Guardia Nacional”, puntualizó.

