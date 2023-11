Quedan atrapados entre hackers y SAT

Monterrey, México.- Las empresas que son víctimas de un hackeo sufren pérdidas económicas y operativas... y como si estas broncas no fueran suficientes, habría que agregarle a esta lista posibles multas por parte del SAT.

Expertos fiscalistas advirtieron que los vacíos legales podrían agregar sanciones cuando una compañía atacada queda impedida de utilizar medios electrónicos de cobro, pago y facturación.

Refirieron que el artículo 83 fracción VII del Código Fiscal de la Federación (CFF) considera como infracción "no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por internet de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan o expedirlos sin que cumplan los requisitos contemplados en el Código, en su reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT".

Pero la facturación electrónica obligatoria, anotaron, nunca contempló a los hackers, que eventualmente obstruyen esa obligación.

Un ejemplo del riesgo es la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven y sus gasolinerías Petro-7, que del 12 al 24 de noviembre dejaron de recibir pagos con tarjetas por sus productos y hasta ayer aún estuvieron imposibilitadas para facturar, precisamente a causa de un presunto ciberataque.

Los fiscalistas refirieron que el CFF prevé multas por no expedir las facturas, aunque hay la posibilidad de emitirlas en forma extemporánea, siempre y cuando el emisor lo haga en forma espontánea antes de que el SAT ejerza sus facultades de comprobación con un requerimiento al contribuyente emisor.

Del otro lado, un ciberataque como el anterior impide a los consumidores pagar electrónicamente rubros como gasolina, médico o medicinas, y así no pueden deducir y acreditar impuestos como el IVA.

Gustavo Leal Cueva, presidente de Fiscalia, firma consultora de información tributaria, señaló que el CFF contempla sanciones cuando una expendedora de combustible omite expedir facturas.

"Es un riesgo que podrían enfrentar empresas cuando dejan de contar por un ciberataque con sistema de facturación o de pago electrónico, pues lo requiere el SAT a los contribuyentes para poder deducir sus gastos, como es el caso de los combustibles".

Bernardo Elizondo Ríos, socio de la firma Adame Elizondo Abogados, indicó que los vacíos en las leyes fiscales para considerar casos fortuitos de ciberataques pueden dar pie a multas que van de 19 mil 700 a 112 mil 650 pesos por la falta de facturas y en caso de reincidencia las autoridades podrían adicionalmente clausurar preventivamente el establecimiento de 3 a 15 días.

"Debería haber una consideración tanto para la emisora de facturas como para los contribuyentes que las requieren cuando el pago electrónico no está disponible".

Con cerca de 21 mil millones de intentos de ciberataques, este delito ha crecido 40 por ciento en Nuevo León en el 2023, expuso José Daniel Villarreal, desarrollador de negocios de Virmar Seguridad, empresa dedicada a combatir este tipo de delitos.

"A nivel País sufrimos cerca de 156 mil millones de intentos de ciberataques durante el 2022, reflejando un aumento de 400 por ciento y esto quiere decir que cuatro de cada cinco organizaciones han sido vulneradas en su ciberseguridad".