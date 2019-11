¿Qué tanto influye la inseguridad en el desarrollo económico?

Ciudad de México— El observatorio ‘México, ¿Cómo Vamos?’ Presentó el miércoles el Índice de Progreso Social (IPS) 2019 a nivel estatal, en el que encontraron que a mayor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, a mayor índice de desarrollo humano y a menor pobreza multidimensional en los estados, mayor puntaje en el índice, razón por la cual el crecimiento económico importa para un mayor progreso social en los estados.

Valeria Moy, directora general de ‘México, ¿Cómo Vamos?’, explicó en conferencia que el IPS busca medir el progreso de las regiones más allá del PIB, pues mide pilares como Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades, que agrupa a 12 componentes, y a su vez contiene 58 variables.

Sobre la relación entre el índice y el crecimiento, Luis de la Calle, socio fundador de ‘De la Calle, Madrazo y Mancera’, comentó que “alrededor del 70 por ciento de la variación del Índice de Progreso Social es explicado por la variación del PIB per cápita. Por tanto, el crecimiento económico tiene un efecto tangible, de arrastre, sobre el avance del IPS”.

Por esta razón De la Calle afirmó que más allá del énfasis del Gobierno de poner el bienestar en el centro del desarrollo del país y no tanto el crecimiento, el verdadero progreso social deviene cuando hay crecimiento y éste se combina con mejoras en variables como acceso a educación, salud, seguridad, medio ambiente, inclusión social, no discriminación, y otros, lo cual constituye el crecimiento inclusivo.



Resultados



El IPS 2019 estatal resaltó que los estados históricamente más rezagados en ingreso como Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los que tienen menor calificación en el índice, con 58.64, 59.64 y 59.11 puntos sobre 100, respectivamente.

También arrojó que los estados con mayor progreso social son aquellos ubicados en norte y el centro, destacando Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes, con 73.56, 72.12 y 70.9 puntos, respectivamente, en los primeros tres lugares.

Sobre los pilares del IPS 2019, Valeria Moy dijo que “vemos que la satisfacción de Necesidades Humanas Básicas es la que mejor calificación muestra. Aun los estados peor evaluados presentan buenos puntajes”.

Las Necesidades Humanas Básicas comprenden indicadores de nutrición y cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal.

Moy añadió que en los pilares Fundamentos del Bienestar y las Oportunidades, las regiones empiezan a decrecer en su puntaje.

“Aquí vemos que en los últimos lugares tienen puntajes reprobatorios, menores al 60 por ciento”, comentó Moy al referir que este pilar incluye acceso a conocimientos básicos, a información y comunicaciones, salud y bienestar y calidad medioambiental.

Moy dijo que el pilar peor evaluado es el de Oportunidades, que incluye áreas como derechos personales, libertad personal, inclusión, acceso a la educación superior y equidad de género.

“Estas variables escapan de la dimensión económica, por lo que las políticas públicas activas pueden más”, expresó Valeria Moy.



Seguridad, el pendiente



El indicador de Seguridad personal es el peor evaluado entre 12 componentes que forman parte del IPS, razón por la cual, si el Gobierno enfatiza en mejorar las condiciones en que las personas vivan seguras, el Índice de Progreso Social tendrá mayores avances, afirmó Valeria Moy.

“Es la variable no económica que puede incidir profundamente en el avance del progreso social del país. Y no lo digo ahora que recientemente hemos tenido graves casos de inseguridad en el país, sino en el día a día. No hay nada más que influya en el bienestar y su percepción de que la gente pueda salir tranquila a la calle y saber que no le va a pasar nada”, comentó Moy.