Qué es y cómo sacar la Constancia Fiscal

Guadalajara.- Las empresas están solicitando la Constancia de Situación Fiscal para cumplir con los cambios en comprobantes fiscales que entraron en vigor este año.

El documento es emitido por el SAT y contiene los datos fiscales del contribuyente.

"A partir de este año el SAT hizo cambios en la emisión de comprobantes fiscales, la entrada en vigor de la versión 4.0 del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), que también alcanza al CFDI de nómina, que está conviviendo con la versión 1.2, pero antes del primero de julio tienen que migrar a la nueva versión", explicó Sergio Flores Robles, integrante de la Comisión Fiscal 2.0 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara.

Las empresas deben cumplir con esta obligación que permitirá que los recibos de nómina que emiten sean legibles y válidos al concordar con la información registrada en el SAT.

"Si algún dato no concuerda con los que tienen en el SAT, no podrán hacer válido o certificar que ese documento ya se emitió y está reconocido en la base de datos del SAT", explicó.

El trámite es gratis y se puede hacer en línea o presencial.

En internet es a través del portal www.sat.gob.mx a cualquier hora y día de la semana, pero para ello, la persona debe contar con su e.firma o contraseña vigentes, si no se tiene ninguna de las dos deberá acudir a las oficinas del SAT para hacer el trámite presencial.

Si se opta por ir al SAT no es necesario sacar cita. Hay que acudir con identificación oficial y correo electrónico. Ahí se pide apoyo al personal de asistencia al contribuyente y ellos la facilitan.

Si no se tiene la Constancia podría haber patrones que no quieran pagar a sus trabajadores hasta entregar la información, y si pagan correrían el riesgo de que no sean deducibles y tener una base mayor para pagar impuestos.

Los trabajadores que quieran presentar su declaración anual no tendrán esa información precargada y no podrán demostrar que tuvieron ingresos por sus salarios, pero sí aparecerán sus gastos, con lo que caerían en una discrepancia fiscal y podrían ser investigados por el SAT.