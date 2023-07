¿Qué deducciones pagas por trabajar?

Guadalajara, México.- Por ser trabajador formal y, por lo tanto, estar adherido al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hay ciertos impuestos obligatorios que se deben pagar.

Daniel Santiago López, presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores de Jalisco, compartió cuáles son aquellos que se muestran del lado derecho de tu nómina.



Impuesto Sobre la Renta (ISR): Cada mes, semana o la periodicidad que paga el patrón, se retiene este impuesto que puede ir desde 1.92% hasta 35%, dependiendo el salario que se registre.



Este es el impuesto que dicta la Ley para pagar el gasto público de la nación. Se genera un ingreso, así que el trabajador tiene la obligación de aportar una parte proporcional al Gobierno. Este impuesto lo retiene el patrón y lo tiene que entregar al fisco. Para ello, existe un tabulador en la Ley de Miselanea Fiscal.



IMSS: El trabajador tiene derecho a cobertura médica y el IMSS se encarga de proveer este servicio. El pago de esta cobertura proviene del salario del trabajador y del patrón, quien en cambio debe cubrir el gasto directamente.



Las deducciones de nómina están claramente estipuladas por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 110. Aunque se prohíbe realizar descuentos o deducciones a la nómina del trabajador, hay excepciones consideradas por la ley:



Pago de deudas con el patrón: ya sea por anticipo de salarios, haber recibido artículos producidos por la empresa o incluso errores en pagos anteriores. En ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será al que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo.



Pagos de renta: Cuando las habitaciones se den en arrendamiento a los trabajadores, la renta no podrá exceder del medio por ciento mensual del valor catastral de la finca y se observarán ciertas normas.



Abonos para cubrir gastos de INFONAVIT: se les descontará el 1% del salario, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador.



Cajas de ahorro: siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores del treinta por ciento del excedente del salario mínimo



Fondo de ahorro: es dar un porcentaje en proporción a lo que aporte el trabajador de tal manera que se va a una cuenta de ahorro que se da al final del año



Pensión alimenticia: en favor de acreedores alimentarios, decretado por la autoridad competente.



Cuotas sindicales: previstas en los estatutos de los sindicatos.



Abonos al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores: destinados a la adquisición de bienes de consumo, o al pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del 20% del salario.