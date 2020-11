¿Qué conviene pagar a meses en el Buen Fin 2020?

Tomada de Internet / Imagen Ilustrativa

Ciudad de México.- Para el Buen Fin de este 2020 se buscará fomentar el turismo, por lo que habrá varias ofertas en cuestión de viajes, de acuerdo a José Gabriel Carrasco, Country Manager en Fintonic México.

Por otra parte, los electrodomésticos también tendrán grandes ofertas.

Las tiendas buscarán mover la mayor cantidad de productos de la temporada anterior, para dar entrada a la nueva. Lo que más cambia de temporada son los televisores y productos de ese tipo.

¿COMPRAR O NO A MESES SIN INTERESES EN EL BUEN FIN?

En esta temporada veremos descuentos muy variados, pero Carrasco señala que “los meses sin intereses no te hacen un descuento sustancial, pero bien puedes capitalizar ese dinero”.

En lugar de hacer un sólo pago de 10 mil pesos en una televisión, ese dinero se difiere a meses y el que teníamos destinado lo podemos invertir, aconseja.

Por supuesto, los meses sin intereses y las ofertas dependen de las necesidades de cada quien para aprovecharlo.

Al comprar a meses sin intereses debemos tomar en cuenta que nos comprometemos a pagar cada mes durante determinado plazo. “Aunque tengas esa facilidad, debes evaluar esa parte”.

Personalmente, en un plazo máximo, yo prefiero verlo respecto al dinero que tendrás disponible, lo que sacrificarás en pagos mes con mes”, comenta el Country Manager en Fintonic México.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el tiempo que te demoras en perder la emoción inicial de la compra.

Si se compra a 6 o hasta 12 meses, depende de producto.

"Al final cuando adquieres un bien, este pierde su valor con el paso del tiempo. No lo pagaría más de un año”.

Es importante saber de qué temporada es el artículo que vamos a comprar, de esta o la pasada.

Por ejemplo, casos como electrodomésticos grandes como refrigeradores que tienen garantías por hasta 10 años, sí conviene comprar a meses. Cuando se trata de smartphones, no porque cambian muy rápido en un mismo año.

¿ES RECOMENDABLE HACER UN PRESUPUESTO?

Lo mejor que podemos hacer es informarnos bien sobre los precios que actualmente tienen los productos que queremos. Después, ver el precio durante el Buen Fin y ver si realmente es una promoción.

"Una semana antes, toma una captura de pantalla del precio y otra del después, ya con el descuento.”

Con esta sencilla técnica podemos comparar precios y ver si algo realmente es un descuento, o si sólo lo subieron, le hicieron un descuento aparente y nos lo venden al mismo.

Es importante evitar las compras de impulso, aunque la oferta parezca muy buena. Si hay productos que no están en nuestro presupuesto, no hay que comprarlos porque nos pueden generar una deuda que no nos conviene.

Lo mejor que se puede hacer para salir sin grandes obligaciones es incluir, dentro de nuestro presupuesto del mes, el dinero que vamos a destinar a las compras del Buen Fin.