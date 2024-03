Pugna por planillas en Canaco

Elizabeth Villalobos, aspirante a presidir la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Juárez, dijo que habría una planilla única si Iván Pérez, quien también ha manifestado su intención a ese puesto, se une a ella como parte de su equipo.

Al ser cuestionada sobre las declaraciones que ha hecho el actual presidente de Canaco, Rogelio Ramos, en el sentido de que lo ideal sería una planilla única, Villalobos descartó declinar a favor de Pérez.

“Yo creo que no es complicado, es cuestión de voluntades y yo con gusto aceptaría que se uniera a mí el otro contrincante”, mencionó.

Dijo que ya se ha reunido con Pérez, quien acordó analizar si se uniría a su planilla, indicó.

“Tengo más de 10 años en la Cámara, he pasado desde secretaria de los centros cambiarios… cada año he sido consejera, ya sea titular o suplente; en la adminsitración de Rogelio González fui su secretaria, después fui su vicepresidenta ejecutiva por los siguientes años y he sido presidenta de mujeres empresarias como por ocho años, entonces creo que tengo la experiencia para tener la presidencia”, mencionó.

Ayer, durante una conferencia de prensa para anunciar el congreso de mujeres empresarias que se realizará en abril, el expresidente de Canaco Juárez y exfuncionario muncipal priista José Eleno Villalba Salas manifestó su apoyo a Villalobos e hizo un llamado a los miembros de la Cámara a apoyar su aspiración, al enfatizar que cuenta con la trayectoria necesaria para encabezar a este gremio.

Villalobos dijo que una vez que se publique la convocatoria hará oficial su candidatura y ofrecerá ser un puente entre los comerciantes y los sectores gubernamentales, así como con la Confederación de Cámaras de Comercio (Concanaco).

