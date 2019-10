Publican consulta de NOM para etiquetas

Ciudad de México— La Secretaría de Economía (SE) expidió el proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 051 de 2010, la cual contiene las especificaciones generales de etiquetado en alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, para someterla a consulta pública.

Esta modificación establece un sistema de etiquetado frontal para la población en general, con el fin de informar al consumidor de forma clara y veraz sobre el contenido de nutrimentos críticos que representen riesgos para la salud en un consumo excesivo.

También delinea la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de productos preenvasados de fabricación nacional o extranjera y que son comercializados en territorio nacional.

El sistema de etiquetado frontal que se plantea incluye la utilización de seis sellos en forma de octágonos de color negro con leyendas que advierten sobre un exceso en calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio y una más que dice “Contiene edulcorantes, evitar en niños”.

El proyecto dispone también que en la etiqueta de los productos que incluyan algún sello de advertencia no se podrán utilizar personajes, dibujos, celebridades, regalos, ofertas, juguetes, concursos, ofertas relacionadas con el precio o el contenido, juegos visual-espaciales o anuncios de redes sociales del producto que fomenten su consumo.

Se establece también que los productos preenvasados que contengan cafeína adicionada dentro de la lista de ingredientes, en cualquier cantidad, deben incluir la leyenda “Contiene cafeína, evitar en niños”.

Los productos sustitutos, aquellos destinados en parecerse a un producto preenvasado con nombre común por su textura, aroma, sabor y olor, pero que no pueden usar el nombre del producto genuino en la denominación, deben adicionar en su etiqueta un rectángulo color rojo con fondo azul la leyenda “Producto sustituto”.

La dependencia dijo que los interesados pueden presentar sus comentarios dentro de los siguientes 60 días naturales ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (Cconnse) o el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario.

En la elaboración de proyecto de modificación de la Norma participaron, además del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (Conmexico), la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) y la Asociación de Bebidas Energéticas de México (Benermex), entre otras, reveló la SE.