Proponen gravar el comercio electrónico

Ciudad de México— Expertos en comercio electrónico y diputados propusieron gravar plataformas digitales para incrementar los ingresos fiscales del país.

Durante la Consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo y la Regulación del Comercio Electrónico, organizada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el experto Raúl López aseguró que México ha dejado de recibir ingresos anuales por alrededor de 60 mil millones de pesos ante la falta de regulación a este sector.

"El boquete de las finanzas públicas en 2018 fue de 467 mil 320 millones de pesos; estamos hablando, aproximadamente, entre el Impuesto Sobre la Renta e IVA, estamos hablando de dejar de percibir prácticamente como recaudador de impuestos, el SAT, más de 300 mil millones de pesos en los últimos cinco años", indicó.

El especialista dijo que cada día se incrementan las compras online de productos, por lo que llamó a las autoridades mexicanas a modificar las leyes para evitar que ingresos para el país se sigan

colando por esta vía.

"Realmente algo está pasando que las autoridades están dejando este gran dique por los que se están colando todos estos ingresos", señaló.

López afirmó que la regulación del comercio digital podría generar una parte importante de los recursos que el actual Gobierno necesita para hacer frente a su proyecto sexenal.

"Lo que tenemos que hacer es hacer nuestro propio camino porque si esperamos a 2021, 2022, ¿se imaginan cuánto dinero van a seguir ganando estas plataformas? Y, sobre todo, lo más importante, esta nueva administración necesita dinero porque los proyectos de envergadura que tiene en materia social, en materia energética, necesitan recursos", abundó.

El especialista aseguró que regular el comercio electrónico no ahuyentará a este sector del país, ya que México es uno de los mercados más grandes de América Latina.

Diana Bernal, ex Procuradora de la Defensa del Contribuyente, advirtió que el gran reto del nuevo milenio es la regulación del sector electrónico, lo cual de ninguna manera significa estar en contra de las plataformas, del desarrollo de éstas o del acercamiento de proveedores de servicios a adquirentes.

"El tema son las grandes empresas digitales multinacionales que, como lo dijo hace varios años la Organización de Desarrollo del Comercio Externo, están a través de la economía digital influyendo gravemente en la erosión de la base y en cambiar arbitrariamente sus ganancias de un lugar a otro", señaló.

Bernal dijo que regular el comercio electrónico es un asunto de justicia social.

"Al tener estas empresas multinacionales digitales ganancias multimillonarias y trasladarlas, conducirlas hacia paraísos fiscales, lo que están conduciendo es la pobreza y la desigualdad entre la población mundial y en especial en los países menos desarrollados y en los países emergentes", reiteró.

En su turno, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, coincidió en que la regulación del comercio electrónico puede ser un mecanismo para incrementar los ingresos tributarios.

El legislador de Morena reconoció que se trata de una actividad económica que ha crecido sin precedentes, pero también de un sector difícil de controlar desde el punto de vista fiscal y laboral.

"No se trata de crear nuevos impuestos, no se trata de aumentar las tasas, pero sí de poner orden en el actual esquema tributario de nuestro país, y el comercio electrónico forma parte de este esfuerzo que a partir del mes de septiembre realizará la Cámara de Diputados", sostuvo.

Dijo que algunos pasos en ese sentido son la eliminación de la compensación universal y de las condonaciones fiscales.