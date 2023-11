Propician informalidad empresas establecidas del país

Ciudad de México.- En el país, el 24 por ciento de la población ocupada informal labora en empresas bien establecidas, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al tercer trimestre del 2023, del Inegi.

Los resultados en este periodo, demuestran que en total hay 32.6 millones de personas en las distintas modalidades de empleo informal que existen en todo México.

Los campos se dividen entre personas que laboran en unidades económicas informales; el trabajo no protegido por seguridad social en el ámbito agropecuario; el servicio doméstico remunerado, no protegido. Así como trabajadores subordinados que trabajan para empresas formales, pero que carecen de acceso a seguridad social.

De tal forma, que existen 7.8 millones de personas contratadas por empresas, Gobierno e instituciones, pero sin acceso a seguridad social, lo cual deriva en condiciones precarias de empleo.

Los resultados de la ENOE registran que entre el tercer trimestre del 2022 y el mismo periodo del 2023, se incrementaron en más de 365 mil personas informales que trabajan en establecimientos formales.

"Cuando hablamos de informalidad nos imaginamos únicamente los puestos ambulantes o empresas no muy bien establecidas, pero la realidad es que el problema de la informalidad está tan arraigado en México, que afecta a ambos sectores (formal e informal)", opinó Ana Bertha Gutiérrez, experta del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Añadió que la economía tiene una gran dependencia en la informalidad, ya que constituye 55.1 por ciento de la población ocupada en el país.

La experta comentó que tener un empleo informal significa que no hay cumplimiento de derechos laborales, ni prestaciones de ley.

"Son empleos que están en empresas bien establecidas, que son empresas que están registradas ante el Gobierno, que cumplen obligaciones fiscales y de ley pero que contratan a personas con esquemas irregulares donde no se les da seguridad social, aguinaldo, días de vacaciones pagadas, nada de esto se les garantiza. Es un tema de falta de cumplimiento de derechos laborales", describió.

Añadió que el salario puede que no sea tan precario como los del sector informal, pero tienen vulnerabilidades.

"Estas personas trabajan tal vez en una empresa grande y no acceden a derechos laborales que tienen personas que están en esquemas regulares. A veces mucha gente no está consciente de ello y asumen que con trabajar en una empresa constituida tienen un empleo formal, aunque no sea la realidad", dijo.