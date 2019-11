Promueven liderazgo positivo en empresas

Para ayudar a las empresas a generar mejores ambientes laborales, en días pasados se llevó a cabo la plática ‘Liderazgo Positivo’ en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de esta ciudad.

El ejercicio de este valor es una oportunidad para destacar las cualidades de cada empleado y colaborador de las empresas para alcanzar mejores objetivos.

Rosario Miranda Siqueiros, gerente de capacitación de la Canaco, explicó que estas nuevas tendencias administrativas buscan cambiar la manera de pensar de las organizaciones, en las que el respeto hacia la gente se anteponga.

“Es una capacidad de sacar los talentos de las personas, más que buscar áreas de oportunidad, es poner a la persona correcta en el lugar correcto. Estos líderes deben lograr que la gente alcance un bienestar emocional, sin olvidar los objetivos de la empresa”, dijo.

Asimismo, durante la capacitación se destacó el llamado “Círculo de oro”, el cual consiste en decirle a los integrantes del equipo de trabajo el por qué, cómo y para qué se realizan sus respectivas tareas, de tal manera que tengan un mayor sentido de pertenencia.

Otro incentivo que se destacó fue la entrega de “salarios emocionales”, los cuales consisten en permitir al trabajador dedicar tiempo a cuestiones personales.

“Si le aumentas el sueldo en dinero a una persona va tener sus necesidades cubiertas, pero si se les permite salir de su lugar de trabajo por 15 minutos o una hora para por ejemplo atender el festival del Día de Madres o una actividad de sus hijos, visitar a alguien en el hospital, despedir a alguien especial en el aeropuerto, es un tiempo que les permite satisfacer necesidades de manera emocional”, dijo.

Miranda Siqueiros reiteró que en las empresas deben ser más sensibles para detectar lo que pasa con cada uno de los colaboradores para poder conocer el impacto que tienen en la vida de los mismos.

“En este curso se les invitó a cambiar el chip, y eso se logra haciendo reuniones de no más de 10 minutos al iniciar el día, es quizá un tiempo que algunos consideran perdido, pero no, porque en ese momento se puede conocer la situación por la que atraviesa un empleado, generar esa empatía logra un mejor equipo de trabajo”, aseguró.

Agregó que mantener la armonía en los centros laborales aumenta el sentido de pertenecía, además de que disminuye el ausentismo y la rotación debido a que la gente está más contenta, lo que se traduce en una mejor y mayor productividad.

“A las empresas les impactan estas actitudes porque las tienen dormidas, la gente está acostumbrada a que le digan que no, a la falta de respeto, cuesta más trabajo decirle a las personas cosas buenas que malas, por lo que estas tendencias sirven como un llamado a la conciencia. Hay que hacer balanza, no le vamos a resolver la vida al empleado pero podemos ayudarlo dándole los medios para que busque soluciones y alcance la plenitud”, puntualizó.

