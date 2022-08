Promueven ley de proveeduría en 15 maquilas

El porcentaje de proveeduría local no rebasa el 2 por ciento, por lo que en búsqueda de elevar esa cifra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) realizó ayer el evento Juarez World Provider para detonar el consumo local.

A directivos de 15 maquilas les fue presentada la Ley de Proveeduría que promueve la Canacintra para convencerlos de que compren insumos a pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Alrededor de 30 gerentes y encargados de los departamentos de Compras de la maquila acudieron a este evento, entre ellos Tecma, Harman, Hubbell, Johnson & Johnson, Aling, Keytronic, entre otras.

Resultados requerirán tiempo

“La idea es sensibilizarlos y escuchar también propuestas para empezar a hacer un trabajo de varios meses, porque no va a cambiar todo ahorita, por lo que vamos a empezar a hacer ideas y a trabajar”, comentó Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de Canacintra.

En el evento fue presentada una radiografía económica en la que se mostró que en Ciudad Juárez el consumo de maquilas a empresas locales no sobrepasa el 2 por ciento, y un 3.4 por ciento a nivel estatal, mientras que otros estados de El Bajío oscilan entre el 30 y el 40 por ciento y Nuevo León aporta más del 40 por ciento de la proveeduría local.

En el evento, la Canacintra recopiló datos sobre la forma en que las maquiladoras compran proveeduría local y cómo podrían hacer para comprar más.

Indicó que dos terceras partes de los empleos formales en Juárez son industriales (66 por ciento) y la otra tercera parte (34 por ciento) se trata de empleos en comercios, servicios, transporte y Gobierno.

Los gerentes de la industria indicaron que los proveedores locales tienen oportunidad en precio y calidad, mientras que las ventajas más grandes que tienen son la cercanía y la flexibilidad para hacer cambios.

“Es necesario que ustedes como industriales se involucren en el desarrollo de Juárez. La industria ya hizo mucho, trajo empleo, desarrolló personal, hace muchas cosas en materia de responsabilidad empresarial”, dijo Salayandía Lara.

Los obstáculos

El presidente de Canacintra comentó que este tipo de eventos se llevaron a cabo anteriormente con proveedores locales, quienes manifestaron que no le pueden vender a la maquila por problemas de financiamiento, porque no hay órdenes de compra o porque no tienen la capacidad de producir lo que la industria necesita.

“En las mesas de trabajo que hemos tenido con empresas de metalmecánica nos dijeron muchas cosas, como es el financiamiento, ya que para aguantar los tiempos de pago se necesitan de 90 a 120 días, por lo que no tienen el flujo de dinero para aguantar eso”, explicó.

“Tampoco tienen la capacidad, no están preparados ni técnicamente ni en la calidad”, agregó.

Otro de los problemas es que no existe certeza en las compras, debido a la falta de contratos. “No hay certidumbre, ahorita les da la maquila trabajo, pero mañana no y no pueden las Pymes planear su trabajo”, comentó el presidente de Canacintra.

