Promete AMLO no regular comisiones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a los banqueros del País no regular las comisiones.

Esto, luego de que a finales del 2018 Morena planteó una iniciativa para eliminar más de 15 cobros de este tipo, lo cual generó caídas en la Bolsa de Valores Mexicana.

"No vamos a promover desde el Ejecutivo ninguna ley que regule u obligue al cobro de comisiones, es decir, que fije porcentajes en el cobro de comisiones de los bancos. Un compromiso que hicimos y lo vamos a cumplir porque el compromiso se cumple", declaró el Presidente en la ceremonia de clausura de la 82 Convención Bancaria.

"Aclaro que estamos en una etapa nueva de respeto a los poderes, donde hay autonomía de denuncia del Poder Legislativo y de los estados y municipios, se respeta el Estado de derecho, aclaro esto para que no se piense que hay un doble discurso, Creo que se puede atender la demanda de disminución de comisiones no regulada", agregó.

López Obrador recordó a Lerdo de Tejada, respecto a la libertad de prensa y la comparó con la competencia en el sistema bancario.

"La prensa se regula con la prensa, aquí es lo mismo, se puede aplicar. Que los bancos se regulen con los bancos, con la competencia que es clave para la economía", mencionó.

Asimismo, pidió que antes de pensar en regular comisiones se intenten mejorar las condiciones para la competencia.

"Es como la democracia, que no haya monopolios económicos, financieros o de poder. Si hay muchos bancos hay competencia, y los bancos tienen mejores condiciones para poder reducir el cobro de comisiones", afirmó.

El Gobierno, agregó, buscará un piso parejo para todos los bancos.

"Que no haya bancos favoritos y que o se fomente el monopolio. Ya no hay partido, ni sindicatos ni bancos favoritos, hay Estado de derecho. De esta forma creo que van a ir mejorando las cosas y se va a dar un mejor servicio con menos costos para los usuarios de la banca", señaló.

También expuso que se darán más concesiones para operar bancos regionales con la intención de reducir comisiones con un mayor número de jugadores en el sector.

"Lo otro importante en el corto plazo es que podamos llegar a algún acuerdo a partir de la competencia para no cobra tanto a los paisanos migrantes que envían remesas a los familiares", dijo.

Finalmente, pidió a la Secretaría de Hacienda que realice un ejercicio anual que permita reconocer al banco que cobra manos y que cumple con responsabilidad social.