Priorizan mayor espacio industrial

Ciudad de México.- Este año, el dinamismo de las Fibras en el país se centrará en conseguir espacios industriales para atender la alta de demanda que trae consigo la relocalización de empresas.

Benjamín Álvarez, gerente de Análisis Bursátil de CIBanco, señaló que el nearshoring causará que los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) estén más interesados en espacios para maquila, maquila ligera y centros de distribución y logística.

Indicó que la capacidad de las Fibras de generar sus propios espacios se está viendo rebasada ante el nearshoring y por ello están buscando espacios ya desarrollados.

Álvarez comentó que las empresas grandes que se están reubicando en el país pretenden tener la garantía de quién es su proveedor y cuando van a un parque industrial que no es administrado por una Fibra pierden atractivo.

"Buscan estar con marcas ya reconocidas y eso genera demanda adicional, no es que no haya parques industriales en el país, es que está tan fragmentado que dichas empresas no buscan negociar con medianas empresas sino con grandes empresas", puntualizó en entrevista.

Bajo ese contexto, toma relevancia el portafolio de Fibra Terrafina, uno de los fideicomisos de inversión en bienes raíces industriales más grandes en el país, en el cual diversos inversionistas y otras Fibras como Prologis y Fibra Uno (Funo) han mostrado interés para comprarlo.

"Hay que entender que su portafolio está alojado en su mayoría en las partes que se pueden ver beneficiadas, en una etapa inicial e intermedia por el nearshoring y además está enfocada 100 por ciento al sector industrial", mencionó Álvarez.

En ese sentido, indicó que más allá de que Funo pueda efectuar la Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores de su Fibra Next, para la compañía el portafolio de Terrafina es atractivo.

"El intento de inversión en Terrafina es lo atractivo de su portafolio.

"La realidad es que aunque Fibra Next ya hubiera tenido su Oferta, Fibra Uno ya hubiera intentado adquirir parte o la totalidad del portafolio de Terrafina", destacó.

El especialista explicó que si Funo concreta la OPI y adicionalmente compra el portafolio de Terrafina sería la empresa dominante en ese segmento.

Por el contrario, si es Prologis quien adquiere a Terrafina, sería el competidor más grande.

"Terrafina ha confirmado que ha recibido diferentes propuestas, pero no está obligada a elegir ninguna.

"Pueden tomar la decisión de continuar operando normal, sin que nadie adquiera su portafolio", expuso Álvarez.

La mejor oferta para Terrafina será aquella que les ofrezca más recursos y una mejor compensación a los tenedores de certificados.