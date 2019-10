Prevén se debilite empleo

Una reducción considerable en el poder adquisitivo, así como menores oportunidades de empleo son tan sólo algunas de las afectaciones principales que los mexicanos tendríamos como resultado de la caída del Producto Interno Bruto (PIB) que anunció ayer miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La economía mexicana cayó un 0.4% a tasa anual en el tercer trimestre del año, lo que se traduce en un nulo crecimiento para el país y que a su vez complica el panorama de crecimiento para los inversionistas, explicó el economista Juan Eleuterio Muñoz Rivera.

En ese sentido, agregó que al registrarse un avance del 0.1% en la economía del país, para las empresas es muy difícil pensar en expansión o crecimiento si en el territorio nacional no se camina al mismo ritmo, lo que se traduce en una afectación directa en la creación de nuevos empleos y salarios para los trabajadores en el mediano y largo plazo.

Lo anterior aunado a que el poco crecimiento del PIB obligaría a los diferentes sectores económicos a reducir costos, producción y hasta ventas. Además de que las cifras provocan que la inversión extranjera y nacional se desmotiven a expandir sus empresas, lo que también se traduce en riesgo para los mexicanos.

“El mensaje más importante que mandan estas cifras es que no hay generación económica; de manera general no hay empresas nuevas, no hay inversión de Gobierno ni nuevas fuentes de ingreso o lugares donde se produzca más dinero, lo que es preocupante debido a que México está en constante crecimiento”, dijo.

Explicó que para el país es necesario que la economía crezca de manera proporcional al aumento de su población, por lo que las cifras presentadas por el Inegi alertan sobre un efecto dominó que podría comenzar a reflejarse en un período de hasta 6 meses.

“Las estimaciones que se hicieron en campaña por el ahora Gobierno federal fue de hasta un 6%, y ahorita estamos en una realidad de 0.1%, entonces, donde se van a empezar a ver los efectos en la población es en la generación de empleos y sueldos”, comentó.

“Mi teoría es que la intención del gobierno actual es que no haya desarrollo económico privado, para que la única fuente a la que recurran los ciudadanos sea a los programas de asistencia, ese es el mensaje que se está mandado y que está llevando a la economía del país a un punto donde la empresa privada no sea el proveedor de los trabajos y sustento, sino que sean estos programas los que mantengan a la población y eso es muy peligroso”, agregó.



[email protected]