Prevén que EU ratifique T-MEC en abril

Ciudad de México— El nuevo cónsul mexicano en Miami, Florida, Jonathan Chait Auerbach, adelantó que se espera que la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por parte del Congreso estadunidense, se concrete en abril.

Como parte del equipo mexicano encargado de la relaciones con el Congreso de Estados Unidos, Chait Auerbach declaró que promueven una agenda con temas muy específicos, para que cada representante y senador sepa a detalle la relación del T-MEC no sólo de país a país, sino distrito por distrito, y estado por estado.

Aclaró que junto con su nuevo cargo de cónsul en Miami espera seguir apoyando en el cabildeo que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mismo que lleva a cabo de manera decidida con apoyo de los cónsules mexicanos en la Unión Americana.

Abundó que se trabaja con aliados estratégicos como son universidades, agencias federales y organizaciones civiles, así como concejales, alcaldes y congresistas en Estados Unidos, lo que permite no sólo informar sobre la importancia que tiene México como socio comercial, sino en general para la economía norteamericana.

Hay una agenda, dijo, de pláticas y encuentros con diversos sectores que podrían tener una influencia en la decisión de ratificar el T-MEC, de tal forma que los consulados en la Unión Americana tienen como prioridad buscar a todos los sectores, particularmente congresistas federales, para convencerlos de la importancia de la relación económica.

Como ejemplo, destacó Chait Auerbach, está Florida, estado de la Unión Americana que es el "tercer socio comercial de nuestro país".

Declaró que con el actual Tratado de Libre Comercio la relación comercial con esa entidad estadunidense creció en 300 por ciento, por lo que no puede haber retroceso en ese intercambio comercial que beneficia tanto a México como a Florida.

Expuso que Miami y la zona sur de Florida cuenta con 14 puertos y 20 aeropuertos, de tal manera que 40 por ciento de las exportaciones hacia América Latina salen de ahí, por lo que podría ser una zona importante de intercambio comercial, sobre todo con la región sureste de México.

La relación, agregó, no ha estado libre de controversias como es el caso del tomate mexicano, donde hay la posibilidad de suspender el acuerdo que hoy existe con Estados Unidos, "que de llevarse a cabo tendría serias repercusiones en contra de nuestros productores".

A su vez, el cónsul general de México en El Paso, Texas, Mauricio Ibarra Ponce de León, sostuvo que en los estados fronterizos entre ambas naciones, claramente hay una vinculación de intercambio comercial, por lo que habrá que promover las megaregiones que tienen en esta zona de la frontera.

Existe una estrecha relación de empresarios estadounidenses con México, pues tan sólo en Texas, se registra un intercambio comercial de casi 190 mil millones de dólares, que obviamente no tan fácilmente pueden ser afectados por lo que se trabaja con los sectores productivos interesados y mantener esta relación.

Agregó que se trabajara con todas las cámaras de comercio que tienen vínculos con México, que tienen que seguir promoviéndose para ratificar el T-MEC.