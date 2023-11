Prevén que estalle la mayor burbuja de deuda de la historia

Monterrey, México.- Mark Spitznagel, fundador y director de Universa Investments -firma que se especializa en protección contra riesgos extremos e impredecibles en los mercados-, ha hecho sonar la alarma sobre la mayor burbuja de deuda de la historia, publicó Business Insider.

Añadió que los esfuerzos de la Reserva Federal para apuntalar los mercados y evitar las recesiones han allanado el camino para un desastre mucho peor en el futuro.

Durante una entrevista reciente con Yahoo Finance, descartó a los bonos del Tesoro como un activo refugio y advirtió a los inversionistas que diversificar sus carteras puede hacer más daño que bien. Aquí unas de sus citas:

"La política monetaria es la fuerza más destructiva de la economía global. Ha sido necesario un proceso natural, saludable y homeostático de crisis, quiebras y recesiones, y lo ha convertido en algo peligroso y destructivo... Al tratar de eliminar las recesiones y las crisis, han creado este polvorín... estamos viviendo en una bomba de tiempo".

"(Los bonos del Tesoro) creo que están bastante baratos en este momento, así que no quiero destrozarlos demasiado, pero como estrategia estratégica de mitigación de riesgos, simplemente no abordan la naturaleza no lineal del riesgo".

"La mitigación del riesgo puede terminar siendo lo más costoso que hacemos como inversionistas; generalmente es peor la cura que la enfermedad".

"El gran dilema del riesgo: Si tomas demasiado riesgo, te costará con el tiempo; si tomas muy poco riesgo, te costará con el tiempo".

"Las pequeñas pérdidas no importan, son las grandes... porque se necesita aumentar una ganancia al 100% para borrar una pérdida del 50% en una inversión... una pérdida grande puede pesar mucho sobre el crecimiento compuesto con el tiempo".