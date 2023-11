Prevén optimismo de consumidores en México para 2024

Ciudad de México.- El consumo en México mantendrá en 2024 el buen ánimo que muestra desde que terminó la pandemia, pese a que será un año electoral, sostuvo Manuel Ostos, socio Líder de la Industria de Consumo en Deloitte Spanish Latin America.

"Vemos a un consumidor mexicano muy optimista y que confía mucho en que vienen mejores momentos.

"Nosotros medimos el estado de los consumidores todos los meses en el Deloitte State of the Consumer Tracker y la realidad es que aunque existen preocupaciones financieras y políticas, no son muy graves. Incluso son bastante menos graves que en otros países", dijo en entrevista.

Insistió en que la información recabada muestra que la mayoría espera que la situación económica mejore en 2024.

El turismo y el entretenimiento, destacó, son industrias que muestran una recuperación y crecimiento acelerado tras la pandemia.

"Todos hemos visto el éxito que han sido los últimos conciertos en el País y cómo se venden los boletos. Lo mismo pasa con los eventos deportivos. Entonces todos esos placeres que nos podemos dar, como ir a un buen restaurante, la gente lo está haciendo", manifestó Ostos.

Consideró que el gasto en gustos o viajes de placer es muestra de la confianza de los consumidores.

Señaló que Deloitte ha detectado una "ola wellness" entre los consumidores, a quienes les interesan más los productos que consumen y su impacto en el ambiente.

Ante ello, sugirió, es fundamental que los retailers optimicen sus cadenas de valor.

Para ello deben presentar opciones más saludables, ecológicamente eficientes y promoviendo hábitos conscientes.

Los más recientes resultados del Tablero del Consumidor elaborado por Deloitte muestran que será fundamental que las empresas del sector consumo participen de forma competitiva en el futuro de la industria, y atraigan a consumidores cada vez más preocupados por un consumo responsable.