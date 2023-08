Prevén continúen paros técnicos en maquilas

Los problemas de paros técnicos que enfrentan ciertas maquilas locales con la desaceleración económica de Estados Unidos se mantendrán al menos hasta el mes de octubre.

Sergio Colín Chávez, presidente de Index Juárez, explicó que será hasta que los corporativos comiencen a elaborar los presupuestos del próximo año cuando se den cuenta de la tendencia económica que seguirá el vecino país para el próximo año.

Panorama estable… pero bajo

“El panorama que se ve es estable, pero bajo… Si nuestro mayor cliente es Estados Unidos y la mayor parte de la industria proviene también de ese país, no se ve un repunte”, expresó.

Agregó que la situación en las empresas locales va a depender mucho de las medidas económicas que ese país vaya a tomar para impulsar su economía en el 2024.

El líder de Index resaltó que en esta ocasión no se ve una desaceleración como la que se tuvo en 2008, cuando decenas de empresas cerraron y miles de empleos se perdieron.

Hasta el momento, las medidas adoptadas por ciertas empresas son paros técnicos y vacaciones forzadas para sus colaboradores, ante una baja de pedidos que enfrentan.

Las más afectadas son las del giro automotriz y las de electrónico y eléctrico, quienes son las que en su mayoría exportan a Estados Unidos.

“Yo he visto menos reducción en ese tipo de actividades, las que a principios de junio-julio estaban haciendo ello, ya no he observado que lo hagan, sin embargo, es una cuestión estratégica de menos de 10 empresas”, resaltó.

Demanda en aumento en sector automotriz

Agregó que en el caso específico del sector automotriz se ve un mejor panorama, ya que la demanda de autos ha aumentado.

“Cuántos meses tienen que esperar ahorita las personas para recibir su carro nuevo, lo que quiere decir que hay mucha demanda”, dijo.

De acuerdo con la economista Erika Donjuan Callejo, se trata de un panorama que enfrentan sólo algunos sectores en específico, ya que el resto de las empresas en la ciudad siguen creciendo bajo el fenómeno del ‘nearshoring’.

