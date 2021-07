Prevén beneficio para México con impuesto digital

Ciudad de México– De los acuerdos fiscales conseguidos la semana pasada en la reunión del G20, el que más beneficiará a México será aquel enfocado en gravar servicios digitales, considera la firma especialista en asesoramiento de gestión de empresas Ernest & Young (EY).

En el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 130 países acordaron establecer un impuesto mínimo global (IMG) de 15 por ciento a las multinacionales.

También pactaron un mecanismo para cobrar impuesto sobre la renta (ISR) a aquellas que venden bienes y servicios sin tener residencia física en una nación.

El IMG es sólo un pilar de la iniciativa que conviene más a los países desarrollados que quieren evitar que sus empresas se establezcan en otras jurisdicciones para pagar menos impuestos, explicó Koen Van’t Hek, socio de Impuestos Internacionales en EY.

No obstante, el acuerdo para cobrar ISR a empresas que no tienen residencia en un país –como los prestadores de servicios digitales– es el pilar que más beneficiará a México, ya que no tiene tantas multinacionales pero sí es un importador neto de servicios digitales, aseguró.

En la última reunión se acordó que las empresas que repartirán su ISR entre países serán las que facturan más de 20 mil millones de dólares al año y las afectadas por el IMG serán las que facturan más de 750 millones de dólares anuales, precisó.

Juan Ignacio Rivero Celorio, coordinador de comisiones fiscales del Colegio de Contadores Públicos de México, coincidió en que el cobro de ISR a multinacionales sin presencia física en el país es el que más traerá beneficios.

“Si vendes productos o servicios en otro país, desde hace más de un siglo la regla es que sólo te pueden gravar si tienes presencia física o humana. Con el desarrollo del Internet se ha vuelto un tema controversial entre los países pobres y los ricos, exportadores de tecnología y productos intangibles. Luego de décadas de estira y afloja, parece que se está llegando a un acuerdo”, dijo Rivero Celorio.

Según estimaciones de Hacienda, con el IMG el país podría lograr una recaudación adicional de 30 mil millones de pesos.