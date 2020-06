Prevén aumente precio de materiales para construcción

Archivo/El Diario / Albañiles trabajan en una obra

Empresas mexicanas como Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) podrían aumentar el precio de sus productos hasta en un 2%, luego de que la industria de la construcción en Estados Unidos registrara una mayor actividad, reportó la consultora Cement Week Group.

Lo anterior preocupa al gremio en Ciudad Juárez, debido a que el aumento de polvos como el cemento se sumaría al alza del precio del acero, poniendo en riesgo algunos proyectos que se realizan en la frontera, explicó Luis Mario Baeza, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

“Nosotros como constructores no hemos recibido algún aviso todavía de incrementos nuevos en los precios, lo que sí subió fue el acero, así que esperamos que este aumento al cemento no se dé porque dependemos casi en un 80% de estos dos materiales, si no, no hay obra”, comentó.

“Ahora con la pandemia se pararon muchas obras y se están haciendo gastos extraordinarios para la protección de los trabajadores, y si le sumamos un aumento al cemento va a ser un duro golpe para los constructores”, agregó.

De acuerdo con la consultora Cement Week Group, para el segundo semestre del año se prevé un incremento del 2% en el precio del cemento y sus derivados, como consecuencia de la actividad de la construcción en el vecino país. Dicho ajuste se vería reflejado en regiones como Norteamérica, incluyendo México y Centroamérica.

El incremento terminaría por golpear a las principales empresas cementeras de México, tal es el caso de Cemex y GCC, quienes exportan gran parte de sus productos a Estados Unidos.

En medio de la crisis sanitaria por el Covid-19, las ventas de GCC crecieron 11% durante el primer trimestre del 2020, resultado principalmente de un mejor escenario de precios en México y Estados Unidos, aseguró la compañía.

elara@redaccion.diario.com.mx