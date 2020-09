Prevé Hacienda subir IEPS cuando bajen las gasolinas

Reforma

Ciudad de México.- Para fortalecer la recaudación, el Gobierno federal pretende aplicar una cuota complementaria al IEPS de gasolinas cuando el precio del petróleo sea bajo, según el Paquete Económico 2021.

Actualmente, existe un mecanismo automático donde se da un estímulo para reducir el cobro del IEPS si los precios internacionales de la gasolina suben y un menor estímulo cuando bajan los precios de los combustibles.

Cuando los precios de las gasolinas cayeron este año, se dejó de dar dicho estímulo e incluso con el cobro entero del IEPS, los precios de las gasolinas bajaron.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca aprovechar ese margen para recaudar más, afirmó Adrián García Gómez, investigador de Ingresos e Impuestos en el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).

A través de una fórmula que contempla precios al mayoreo de combustibles, precio de cotización, calidad, costo de almacenamiento y costos de distribución, se calculará un precio base de la gasolina y diésel.

A las cuotas actuales -de entre 4.18 y 5.4 pesos por litro para gasolina y diésel- se le aumentaría una cuota complementaria cuando los precios de gasolina y diésel sean inferiores a los precios base calculados por Hacienda.

"Es positivo porque se cumple un poco más el fin ambiental del mismo impuesto, pero negativa porque la gente está muy golpeada en su bolsillo. Aunque difícilmente los precios del petróleo volverán a estar como en 2020, pero en caso de que bajara el precio drásticamente, no se van a ver beneficiados los precios de la gasolina", dijo García Gómez.

Comentó que la ley no especifica que los precios de los combustibles en México no vayan a incrementar por los impuestos, sino que se seguirá buscando no incrementarlos más que la inflación.

De enero a julio de este año se han recaudado 172 mil millones de pesos de IEPS por gasolinas, 1.9 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019.

El Paquete Económico 2021 establece un estimado de recaudación de IEPS por gasolinas de 351 mil millones de pesos, 16.5 por ciento más que lo estimado al cierre de 2020.