Presupuesto 2020 no ayudará a crecer a México: BofAML

Ciudad de México— El presupuesto para 2020 no es un presupuesto anticíclico destinado a apoyar una economía que no crece, es un presupuesto que reduce el gasto como porcentaje del PIB y por lo tanto, el crecimiento probablemente seguirá siendo bajo, consideró Bank of America Merrill Lynch (BofAML).

En un reporte, la correduría dijo que el proyecto de presupuesto para 2020 sobrestima los ingresos y reafirma su punto de vista de un bajo crecimiento económico y un recorte en la calificación de deuda soberana en los próximos meses.

"El presupuesto 2020 no está construyendo amortiguadores anticipando una mayor desaceleración global dada la guerra comercial entre Estados Unidos y China y se basa en la idea de que México se beneficiará de esa guerra comercial. Por lo que aumenta las vulnerabilidades de México".

La firma indicó que el presupuesto tiene como desventaja los riesgos de un menor crecimiento del PIB, menor producción de petróleo y menores precios del petróleo.

Con ello, dijo que el presupuesto está en línea con su opinión de que las agencias calificadoras continuarán bajando las calificaciones de México y Pemex.

La correduría estadounidense señaló que el presupuesto baja la meta de déficit primario a 0.7 por ciento del PIB desde 1.3 por ciento previsto en los pre-criterios.

La firma anticipó pocas modificaciones en el Congreso del proyecto presentado ayer por la Secretaría de Hacienda.

Destacó que el presupuesto tiene cinco puntos claves y el primero es que asume un bajo crecimiento, pero es aún demasiado optimista. Hacienda estima un crecimiento del PIB del 0.9 por ciento para 2019, y del 2.0 por ciento para 2020, ambas cifras por encima del consenso como de sus propias estimaciones (BofA 0.5 y 1.0 por ciento respectivamente).

Además, el menor superávit primario es un deterioro fiscal con respecto a las directrices. La Secretaría está utilizando el 0.5 por ciento del PIB de los ahorros (FEIP) para lograr el uno por ciento del superávit primario aprobado en 2019, aumentando el déficit general a 2.7 por ciento del PIB.

Para 2020, Hacienda propone un superávit primario del 0.7 por ciento del PIB, casi la mitad de lo que había anunciado en los pre-criterios. La deuda está aumentando incluso bajo los supuestos optimistas de Hacienda.

Hacienda estima ingresos del 21 por ciento del PIB para 2020, inferior al 21.4 por ciento previstos este año, pero incluso estos bajos ingresos son sobreestimado, consideró la correduría.

Destacó que los ingresos petroleros suponen más del 10 por ciento de aumento de la producción de petróleo, que a nuestro juicio es poco probable, y utiliza un precio del petróleo de 49 dólares por barril que aún no ha sido cubierto.

Hacienda también prevé un gasto del 23.1 por ciento del PIB para 2020, menor al de este año, que no apoyará al crecimiento y aún más problemático, dado que el gasto en capital sigue siendo muy bajo, con un 2.9 por ciento del PIB.

El presupuesto considera una transferencia total a Pemex de 4 mil 400 millones de dólares (2 mil 400 millones en una transferencia de capital, el resto en impuestos más bajos). Esto está por debajo de los 17 mil millones estimados por Moody's que necesita Pemex y también está por debajo de las estimaciones de los analistas de BofAML, de 14 mil millones.

En resumen, la correduría dijo que es un presupuesto sin vista y con muchos riesgos.