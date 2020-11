‘Presionará T-MEC transición energética’

Ciudad de México— Con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, México será presionado para impulsar la transición energética y dar seguridad jurídica a los contratos del sector de energía si quiere lograr la recuperación económica, según especialistas.

De acuerdo con Cecilia Aguillón, directora de Energy Transition Initiative del Institute of the Americas, se tratará de una presión regional del T-MEC, es decir, no sólo de EU, sino también de Canadá, con la finalidad de que se logre una certidumbre a las inversiones.

“Sí vamos a estar en una integración regional económica y vamos a tener intercambios económicos, no podemos trabajar con un socio que no sabemos si va a cambiar las reglas mañana. Y cuando se reúnan para discutirlo (el T-MEC), Estados Unidos tiene que mandar una señal de que si no se respeta la ley no se podrán hacer negocios”, expuso durante su participación en un foro virtual.

En tanto, Laurie Fitzmaurice, directora ejecutiva del Center on Global Energy Policy de Columbia University, dijo que la presión en materia de renovables tiene que ver con intereses de empresas o capital estadounidense en México, lo que se convierte en un tema de seguridad jurídica, como lo que suceda con los contratos asignados en las subasta eléctricas y el actuar de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Jonh Padilla, director gerente de IPD Latin America, comentó que México tiene la posibilidad de tomar las decisiones que considere necesarias, pero si trae consecuencias para el Tratado, se tendrá una presión del mismo y de todos los intereses económicos que conlleva.