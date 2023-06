Presionan empresas y contadores al SAT

A través de los contadores públicos, empresas presionan contrarreloj al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que publique un decreto o miscelánea en la que se indique que se puede timbrar la nómina de aquellos trabajadores que no han cumplido con la constancia de situación fiscal.

Los colaboradores tienen hasta el próximo 1 de julio para entregar dicho documento a sus empleadores; de lo contrario, su sueldo podría verse afectado.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que hasta el momento la autoridad ha declarado sólo en “dicho” que se puede timbrar la nómina sin esa constancia, por lo que esperan que se haga un anuncio oficial para no tener problemas.

“Todavía no hay un decreto o una instrucción directa por parte del SAT que nos diga que vamos a poder seguir timbrando la nómina. Estamos esperando que saquen un comunicado de aquí al 1 de julio donde nos digan esto pero de manera formal, ya sea en un decreto o en una miscelánea”, expresó.

Se trata de un documento que contiene información del Registro Federal de Contribuyentes y la Cédula de Identificación Fiscal. Sirve para que las personas, ya sean físicas o morales, conozcan su estatus ante el SAT.

De no contar con este papel, los empleadores no podrán timbrar la nómina y, por lo tanto, no será deducible de impuestos, por lo que se corre el riesgo de que el trabajador no cobre su quincena.

Con el objetivo de evitar este tipo de problemas, el SAT invitó a todas las personas dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a generar su constancia de situación fiscal vía remota.

Para ello ofrece las siguientes alternativas que permiten obtener el documento sin acudir a las oficinas.

La primera opción es el Portal del SAT. Ahí se debe ingresar a la página web sat.gob.mx, entrar a la sección de ‘otros trámites y servicios’ y dar clic en ‘Genera tu Constancia de Situación Fiscal’. Sólo se necesita el RFC y Contraseña o firma electrónica (e.firma) vigente.

También está el SAT Móvil, donde se debe descargar la aplicación con ese nombre desde cualquier celular o tableta con conexión a Internet. Sólo se necesita el RFC y Contraseña.

