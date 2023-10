Presentan iniciativa de Ley para trabajadores no asalariados

Ciudad de México.- El diputado Temístocles Villanueva presentó en el Congreso local una iniciativa para la expedición de la Ley Para Trabajadores no Asalariados, la cual no tiene limitaciones al comercio informal y reconoce el trabajo sexual como actividad económica.

"Son miles de personas que exigen derechos, que habitan nuestra Ciudad, que también pagan impuestos; por cierto, aunque no por su empleo, pero lo primero que buscan es el reconocimiento de derechos, pero están abiertos a recibir obligaciones", señaló.

Villanueva, promovente de la legislación compuesta por 144 artículos, resaltó que esta Ley es uno de los grandes rezagos de la Segunda Legislatura, pues se trata de un pendiente constitucional en materia de Leyes Secundarias.

Además, la iniciativa plantea que el trabajo no asalariado es la labor, servicio personal o transacción de bienes o servicios que una persona presta a otra mediante una remuneración económica, pero sin que exista una relación obrero patronal.

Este se clasifica en modalidades fijo, semifijo y móvil, donde se puntualiza que el trabajo no asalariado no se detiene únicamente en los comerciantes de la vía pública, sino en otros que no ocupan en el espacio público, como las personas cuidadoras, personas de limpieza, trabajadoras del hogar o actividades mantenimiento y construcción.

"Nos parece necesario que se dignifique la labor de toda persona que tenga una función lícita, ese es el sentido de esta iniciativa", detalló Villanueva.

La propuesta de Ley dedica un capítulo completo para hablar sobre el trabajo sexual, el cual define como aquella actividad que implica el intercambio de trabajos sexuales por parte de persona mayor de edad que lo ejerce de forma libre, voluntaria, autónoma, consentida y sin coerción.

Las personas trabajadoras sexuales deberán contar con licencia y permiso correspondiente; también indica que se tendrán que designar zonas especiales, las cuales serán puntualizadas por autoridades competentes.

La Ley también establece prohibiciones en la vía pública como la realización de tatuajes, perforaciones, venta de bebidas embriagantes, medicamentos, teléfonos celulares, pornografía, pirotecnia, réplicas de armas de fuego, uniformes de fuerzas de seguridad y seres sintientes.

La iniciativa

Así estaría conformada la Ley Para Trabajadores no Asalariados.

144 artículos formarían parte de esta regulación.

3 modalidades clasificaría esta Ley en la Ciudad.