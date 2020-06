Preparan modificación a Afores

Internet / Las sugerencias hasta ahora planteadas por legisladores no tienen el respaldo del Ejecutivo

Ciudad de México– La Secretaría de Hacienda (SHCP) está preparando la propuesta para modificar el sistema de las Administradora de Fondos para el Retiro (Afores), mismo que prevé se presentará pronto, señaló Arturo Herrera, titular de la dependencia.

“Estamos muy cerca de hacer un anuncio. Yo no quiero adelantarme porque una cosa tan importante, si me adelanto y no funciona, sería terrible. Pero estamos en un 85 a 90 por ciento de tener algo listo”, dijo.

Sin dar más detalles sobre el contenido de los cambios que se prevén, el funcionario aseguró que el principal problema del actual Sistema de Ahorro para el Retiro es que muchas personas no alcanzan a cotizar las suficientes semanas para obtener una pensión.

Además, aseguró que las propuestas hasta ahora planteadas por legisladores no tienen el respaldo del Ejecutivo.

“Ha habido ruido a partir de propuestas de legisladores que no necesariamente entendían la lógica de las Afores. Incluso dentro el período de transición hubo alguna propuesta de las Afores, para congelar las comisiones bancarias, para reducirlas a cero. Ya desde entonces la posición del equipo de Hacienda y del presidente es que no estamos a favor de ello”, aseveró.

En conferencia virtual con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Herrera destacó la importancia de proteger las inversiones sostenidas por las Afores.

Refirió que el dinero manejado por las administradoras representa el 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) en proyectos de inversión de largo plazo.

Además, mencionó que los inversionistas de más largo plazo son aquellos de fondos de pensiones no sólo de México sino de otros países, por lo que se deben de cuidar.