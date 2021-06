Preocupan a industria fallas de CFE

Archivo/El Diario

Ante el aumento en la demanda de electricidad que ha generado más apagones, existe la preocupación de compañías de verse afectadas si se sobrepasa la capacidad de suministro.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente local del Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), comentó que existe incertidumbre entre empresas, sobre todo maquiladoras, de que no puedan generar más inversión por falta de capacidad en la energía que brinda la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esta misma situación ha sido señalada por corredores industriales, que manifestaron el freno en la creación de más parques por falta de kilovoltios amperios (KVA’s) por parte de la paraestatal.

Ante ello, el líder de Canacintra mencionó que la semana pasada sostuvo una reunión con el titular de la CFE en Juárez para tratar este problema, en la que la paraestatal descartó que se pudieran dejar ir proyectos por insuficiencia de energía.

“La idea de Canacintra es también ver si podemos traer inversión, por lo que preguntábamos si está comprometida la garantía de energía si viene, por ejemplo, una armadora”, dijo.

Agregó que la CFE manifestó la modernización de su infraestructura –ya obsoleta– para aligerar los apagones.

“Se están modernizando, le están invirtiendo más y están cambiando la infraestructura vieja por nueva”, comentó.

El martes, de nueva cuenta distintos sectores de la ciudad sufrieron hasta ocho “apagones” en un lapso de 24 horas.

De acuerdo con la CFE, las fallas en el suministro de energía se deben a las afectaciones que sufrieron siete postes al ser impactados en accidentes viales.

Salayandía Lara descartó que ese problema haya alcanzado a la industria, ya que se trataron de “hechos aislados”.

“Fue en ciertos sectores que al parecer no eran industriales, no hubo reportes, por lo que esperemos que sea una cuestión aislada y no por incapacidad de la CFE”, concluyó el líder empresarial.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx