Preocupa posición dominante de Pemex

Ciudad de México— El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) externó su preocupación por la eliminación de la regulación asimétrica a Pemex, lo cual le permitirá ejercer una posición dominante en el mercado de petrolíferos.

En un comunicado el CCE se dijo sorprendido por el cambio de reglas del juego.

“Con ello se afecta de manera grave la libre competencia en el mercado de petrolíferos en México, se genera incertidumbre y se vulnera la confianza de los inversionistas y los consumidores finales, puesto que ahora Pemex podrá ejercer su posición dominante en la venta de hidrocarburos sin restricción alguna.

“Pese a que el Gobierno federal se había comprometido a no introducir modificaciones en la regulación del ámbito energético, esta medida es un nuevo cambio de reglas de juego, que se suma a la decisión tomada sobre los Certificados de Energía Limpia (CEL) en fechas recientes”, advierte el documento.

Según el sector privado, estas decisiones no abonan a mejorar el clima de negocios, y tampoco representan una ventaja importante para Pemex o para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El CCE argumentó que la eliminación de la regulación asimétrica permite a Petróleos Mexicanos establecer, con discrecionalidad y sin mecanismos de rendición de cuentas, precios discriminatorios de manera unilateral, sin intervención de las autoridades.

“Lo anterior genera un clima de incertidumbre en el marco regulatorio existente, destruye la certeza jurídica, afecta el clima de inversión e inhibe la participación de mayores prestadores de servicios y de una oferta diferenciada en beneficio del consumidor”, aseguró.

Por ello, el CCE exhortó a las autoridades del sector, y en particular a los órganos reguladores en materia energética, a reconsiderar estas resoluciones.