Preocupa eliminación de ‘outsourcing’

La asociación Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación (Index) de Juárez rechazó la iniciativa que pretende modificar la regulación de la subcontratación, llamada también ‘outsourcing’.

Pedro Chavira, presidente local del organismo, consideró que el sector empresarial debe ser consultado en el tema, ya que su operación contribuye a la competitividad y favorece la productividad.

La iniciativa presentada por el senador Napoleón Gómez Urrutia es en contra de la tercerización, lo que de acuerdo con empresarios sería un golpe gravísimo para la economía del país.

Según el congresista, el propósito de esta reforma laboral es mejorar de fondo las condiciones de los trabajadores que están sujetos a la subcontratación, ya que actualmente no cuentan con ningún tipo de prestación o seguridad social.

Al respecto, Chavira coincidió en que es necesaria una reforma que castigue aquellas conductas que lesionan los intereses de los empleados, “pero no a costa de eliminar una herramienta que contribuye a la competitividad y favorece la productividad”.

“Con un marco legal claro y fácil de aplicar, esto no debería ser un problema, pero es obvio que ante la incapacidad hacer valer la ley, lo más sencillo es eliminar la figura”, agregó.

La propuesta de eliminar el ‘ousourcing’ ocasionó el malestar del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, quien advirtió que de “concretarse esta reforma en los términos en los que está planteada, los daños para la economía del país serían devastadores; se pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo, se desalentaría la inversión y se convalidaría una reforma con visos de inconstitucional”.

Mientras tanto, ayer por la tarde el Senado metió freno a la reforma laboral que prohíbe la mayoría de los esquemas de outsourcing.

Momentos después de que en comisiones se aprobó el dictamen de reforma a la Ley del Trabajo y del IMSS por la mayoría morenista, el coordinador de esa bancada, Ricardo Monreal, pidió a la Mesa Directiva que se frene su trámite.

Mediante un oficio enviado a Mónica Fernández, presidenta del Senado, Monreal arguyó que se debe convocar a un Parlamento Abierto para discutir la iniciativa en medio de las críticas del sector empresarial.

“Solicitamos respetuosamente que por el momento el análisis y discusión del tema ante el pleno de esta H. Cámara de Senadores sea pospuesto. Lo anterior en virtud de que consideramos de la mayor relevancia la iniciativa toda vez que tiene como sustento de referencia modificar el marco legal con el objeto de regular de manera más eficaz el régimen de la subcontratación y con ello mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras.

“Por lo que al requerir la mayor reflexión, discusión y participación de todos los sectores involucrados antes de ser tratada ante esta soberanía, se desarrollará su análisis bajo el formato de Parlamento Abierto, como lo hemos hecho anteriormente con temas de esta importancia”, indica la carta firmada por Monreal.

Esta mañana, Napoleón Gómez Urrutia, impulsor de la reforma, afirmó que buscaría que hoy mismo se diera primera lectura a la iniciativa en el Pleno para acelerar su aprobación. (Con información de Agencia Reforma)