Preocupa corrupción y mala práctica en el mercado de vivienda

Monterrey, México.- Las malas prácticas y la corrupción en el mercado de vivienda podrían hacerse presentes si el Infonavit adquiere la facultad de construir viviendas, advirtieron desarrolladores de la Entidad.

El lunes se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados que busca dotar nuevamente al Infonavit de facultades para construir vivienda y sumar a la iniciativa privada con el fin de que los trabajadores puedan adquirirla en un esquema de renta social o en propiedad.

Un desarrollador de vivienda consultado que pidió el anonimato sostuvo que el documento está muy confuso y con bases o fundamentos incompletos o sin un sustento importante.

"¿Por qué si construye vivienda el Infonavit ahora sí va a poder comprarla el trabajador? ¿Les van a regalar los materiales a ellos (el Infonavit) o la tierra?", cuestionó.

La iniciativa señala también que no se construye vivienda de interés de social.

Otra fuentes consultadas explicaron que el exceso de regulaciones impide a los constructores edificar vivienda económica.

"Yo podría construir una vivienda de 350 mil pesos si no me pidieran tantas normas, reglas, certificaciones, verificaciones, atributos e infinidad de factores que la encarecen", señaló una de ellas.

Coincidieron en cuestionar la razón por la cual al Infonavit le saldría más barato edificar vivienda social.

"Si es porque va a conseguir o encargarse de algunos gastos, eso aquí y en China se llama subsidio; ellos (el Gobierno actual) cuando entraron fue lo primerito que atacaron y quitaron, el subsidio", sostuvo la fuente.

Para otro desarrollador es más viable regresar los subsidios para que los derechohabientes puedan acceder a una vivienda de mayor valor.

"Los trabajadores que hoy tienen un crédito para vivienda económica es porque son de bajos ingresos, son muy jóvenes y están apenas iniciando en la fuerza de trabajo", expuso.

De ahí, añadió, que no les alcanza el crédito que el Infonavit les otorga.

"Es un problema de costos que el Infonavit puede arreglar muy bien cambiando los esquemas de crédito y las condiciones para que el trabajador pueda percibir más créditos".

Los consultados afirmaron que el Infonavit no está preparado para edificar viviendas y que puede prestarse a un tema de corrupción.

"Yo no veo por ningún lado dónde tengan ni un plan, ni un programa, ni los recursos humanos, ni materiales para hacer las obras baratas que no pudiéramos hacer nosotros, no hay manera", sostuvo uno de ellos.

Recordó que en 1972 el organismo empezó a construir viviendas y fracasó porque no tenía ni la experiencia ni la capacidad.

"Se dieron cuenta y empezaron a abrir los programas a los desarrolladores particulares del País".

Otra fuente indicó que ahora no existe la corrupción en el mercado de la vivienda porque es de libre competencia.

"Si Infonavit se va a poner a hacer viviendas, ¿quién las va a construir? ¿Quienes ellos digan?, o sea, contratos dirigidos".

Otro problema al que el organismo se enfrentaría es a la falta dee reserva de tierra.

"Van a salir a comprar tierra cara, mal ubicada, sin servicios urbanos, sólo van a generar que se encarezca, van a generar un problema del que ya habíamos salido".