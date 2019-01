Preocupa calificación de Pemex: Hacienda

Ciudad de México- La baja de la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte de Fitch Ratings era esperada, aunque no deja de ser un anuncio preocupante para el Gobierno, reconoció el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.

"Una cosa es que no nos sorprenda, pero sí nos preocupa. Teníamos claro cuando veníamos observando el desarrollo de Pemex y fue motivo de conversaciones en el periodo de transición; para nadie esto fue sorpresivo", dijo durante el lanzamiento de la plataforma de préstamo de valores MEIPresval.

El funcionario acotó que la caída en la nota de Pemex no impactará a la calificación soberana de México.

"Con la calificación del País nos sentimos claramente cómodos con dónde está. Estos temas están, hasta este momento, desvinculados. Pemex sí es una preocupación, es la principal empresa del País, es uno de los principales activos", agregó.

Asimismo, sostuvo que el anuncio de apoyo de la Secretaría de Hacienda (SHCP) a Pemex, realizado ayer, no está ligado a la decisión de la calificadora e incluso los inversionistas ya anticipaban una caída en la nota de la petrolera.

El subsecretario resaltó dicho plan, el cual pretende mejorar la capacidad de producción de Pemex a través de acciones enfocadas en aligerar la carga tributaria de la petrolera, como un nuevo régimen fiscal para la capacidad productiva del Estado.

"En las últimas semanas hubo un spread de entre 270 y 300 puntos base (en el precio de las cotizaciones de Pemex). De alguna forma, el mercado ya también lo estaba descontando y esperando esto", manifestó.

"El anuncio de nosotros el día ayer no estaba ligado al posible cambio en la calificación de Pemex; lo que estábamos reconociendo es que para que Pemex esté en una trayectoria productiva, va a requerir el apoyo de la Secretaría de Hacienda", dijo.