Preocupa a EU importación de carne sin cuidado de sanidad

Chihuahua.— Miembros de USDA (Información y Servicios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) muestran preocupación de que se descuide la sanidad e inocuidad en la importación de carne barata a México, y que, por ello, se tenga que cerrar la frontera a la exportación de ganado.

Lo anterior lo señaló ayer Luis Ricardo Terrazas, de la Asociación Ganadera Local de Chihuahua, quien consideró que no es la solución al problema de la inflación y carestía, ya que, con ello se pone un mayor riesgo a la sanidad animal de todo el país.

PUBLICIDAD

Planteó que, si Estados Unidos optara por cerrar la frontera no se van a poder seguir exportando becerros en pie de Chihuahua y de otras entidades, y por lo mismo, los ranchos no van a poder producir de la misma manera y no se podrá contratar más personas e incluso tendrían que despedir gente.

Una situación así, permearía todo y se afectará a la economía de todos los estados que dependen de la exportación de becerros en pie como es Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, quienes tienen en este sector una fuente de ingreso y empleo muy grande.

Reiteró que tanto los ganaderos en México como miembros de la USDA están preocupados de cómo se va a manejar la sanidad en la importación que quiere hacer el Gobierno federal de la carne, de la cual se dice no vendría ni siquiera con revisión.

“Ese es el mayor miedo que se puede tener”, por lo cual como Asociación Ganadera Local y todas las del estado están apoyando a Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua para que no se autorice la importación de carne sin revisión, y la misma UGRCH está apoyando con la Confederación Nacional Ganadera.

Indicó que se busca hacer más fuerza para poder llegar con senadores y las autoridades como Senasica y otras instancias, para pedirles su apoyo y que de darse la importación se cuide la sanidad e inocuidad.