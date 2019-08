Preocupa a empresarios decisiones de López Obrador

Monterrey— Los "fantasmas" del poder presidencial que en el pasado llevaron a México a distintas crisis reviven en la actual Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidieron expresidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Dentro del foro "Construyendo México: La Aportación de Coparmex", en el que participaron ocho exlíderes del organismo empresarial como parte de una gira que realizan por distintas ciudades, y que encabeza su actual dirigente, Gustavo de Hoyos, enumeraron su preocupación por la concentración del poder presidencial para la toma de decisiones.

"Tenemos el reto de la contención, porque si no ponemos un freno a esas decisiones erráticas, a esta deconstrucción institucional, quién sabe cuánto pueda deshacerse el país en los próximos años, en la Coparmex conjuntamente con otras organizaciones, hemos iniciado acciones de litigio estratégico", indicó De Hoyos.

Los expresidentes de Coparmex Alberto Fernández Garza (1999-2001), Jorge Espina Reyes (2001-2003) y Gerardo Aranda (1997-1999) y José Luis Barraza (2003-2004), coincidieron en la urgencia de formar líderes a nivel local que permitan contrapesos antes de las elecciones del 2021.

El decano de los expresidentes del organismo, José Luis Coindreau García, recordó que a él le tocaron como dirigente local los dos años finales del ex Presidente Luis Echeverría en 1975 y 1976, que se reunían para discutir política pública, lo que les valió que el Mandatario los bautizara como "Los Encapuchados de Chipinque", en alusión al lugar de sus encuentros.

En los dos últimos del exmandatario José López Portillo, dijo, también era imposible cambiar las directrices del poder, como fueron los aumentos salariales" locos" de 10 a 30 por ciento.

"En aquel entonces advertimos al Presidente que todas esas medidas populistas desbocarían la inflación en los siguientes años, como finalmente sucedió", indicó.

"Hoy existe una concentración de poder, es el mismo rumbo, un rumbo populista, estatizante, socializante, de aquel entonces. Con una diferencia, que en aquel tiempo la fuerza de la Presidencia no estaba tan concentrada".

De Hoyos consideró que como organización tienen el reto de ser una resistencia.

"Probablemente la que más ha trascendido son los amparos que estamos promoviendo en los temas del abandono de las obras del aeropuerto de Texcoco, y aunque nos acusen de sabotaje legal, tenemos que ejercer las acciones necesarias para que esta deconstrucción no pase prácticamente sin ningún límite y ninguna resistencia".

Héctor Larios Santillán, expresidente del organismo de 1991 a 1993, recordó que le tocó una época más prospera al inicio de la gestión del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, con crecimiento económico a la víspera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

"Necesitamos reglas claras del juego entre Canadá, Estados Unidos y México, ahora que viene un nuevo acuerdo que llaman el T-MEC y tener en cuenta que no hay diferencias, todos somos mexicanos".

Antonio Sánchez Díaz de Rivera, expresidente de Coparmex (1993 a 1995), comparó la crisis del fin del sexenio salinista y en ese sentido manifestó preocupación por las decisiones del actual Gobierno.

"Hay un proceso de deconstrucción del país, están deconstruyendo instituciones que han sido útiles e importantes para el desarrollo".