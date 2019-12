Preocupa a Banxico aumento de extorsiones

El número de empresas no manufactureras en el país que han sido víctima de extorsión repuntó en el primer semestre de este 2019, limitando el crecimiento de la actividad económica regional, reveló el Banco de México (Banxico).

De acuerdo con la información proporcionada por las empresas a Banxico, en las regiones norte, centro y sur se aprecia una tendencia al alza en los reportes de extorsión desde inicios de 2018.

En el caso del norte, donde se ubica el estado de Chihuahua, el 6.4 por ciento de las compañías dijo haber sido víctima de este delito durante el primer semestre de este año, contra el 2.3 del mismo período de 2018 y el 3.7 de la segunda mitad.

En tanto 2017 inició con un 3.0 y cerró con un 3.7, mientras que en el primer semestre de 2016 el 4.7 por ciento de las empresas se vio afectada y un 4.4 en la segunda mitad del año.

“La inseguridad pública es, en opinión de las fuentes consultadas por Banxico, uno de los principales factores que limitan el crecimiento de la actividad económica regional”, indica el registro de dicho organismo.

“En este contexto, el análisis presentado en este recuadro sugiere que la extorsión pudiera estar afectando negativamente la actividad de las empresas no manufactureras, especialmente en la región sur”, agregó.

En el caso del sur, el 18.7 por ciento de las empresas sufrieron extorsiones en los primeros seis meses de 2019, más del doble del 7.1 por ciento con el que inició 2018, aunque después se incrementó a 13.0 en el segundo semestre.

En la zona centro norte, las extorsiones bajaron en el primes semestre de 2019 contra el mismo período del año anterior. A principios de 2018 la cifra era del 9.4 y después cayó a 4.5 en la segunda mitad del año, mientras que 2019 lo inició con 7.4.

Por último, en la región centro del país este delito mantiene una tendencia hacia arriba desde los últimos cuatro semestres.

El 2017 cerraba en 2.7 y 2018 comenzaba con 5.6 que después se fue a 7.1 en la segunda mitad del año, mientras que 2019 lo arrancó el 7.7 por ciento de las empresas víctimas de este delito.

“En el caso de la región sur la probabilidad de que una empresa no manufacturera reporte un aumento en la actividad pasa de 0.47 cuando no es víctima de extorsión a 0.27 cuando sí lo es”, indicó Banxico.

Para la realización de la infografía, se estimó un modelo logístico con datos panel por empresa para evaluar el efecto de haber sido víctima de extorsión sobre una variable que indica si esta se encontraba en expansión de su actividad productiva o no.



