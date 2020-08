Prefieren plantas trabajadores con inglés y Excel

Debido a que es uno de los sectores económicos de la ciudad que ha logrado sobrevivir a las crisis, cada vez son más los “millennials” que buscan trabajar en la maquila.

Sin embargo, para formar parte de este giro se requieren ciertos conocimientos y habilidades que van desde saber inglés y el uso de Excel, hasta manejar herramientas digitales.

Martín López, director de Promoción y Vinculación en el CAST Conalep, comentó que son dos tipos de habilidades las que las empresas buscan en su personal: las blandas y las duras.

Las primeras hacen referencia a las características de una persona que le permiten interactuar con otras de manera efectiva, mientras que las segundas son las destrezas técnicas requeridas para desempeñar determinadas tareas o funciones.

Dentro de las habilidades bandas (soft skills), se busca que las personas sepan trabajar en equipo, ya que “si una persona se mantiene trabajando de manera aislada, se va a romper todo el esquema de colaboración que hay entre todos los empleados”.

Además, también es necesario que sepan cómo adaptarse a cambios y retos, como con la pandemia, donde cientos de colaboradores fueron enviados a trabajar desde casa.

En la parte de las habilidades duras (hard skills), depende de cada sector las características que se requieren en un perfil, pero van desde el manejo de herramientas digitales hasta el dominio de software de diseño.

También es necesario que sepan sobre programas de ciberseguridad, el big data y el Internet de las Cosas.

“Todo esto es para que no necesariamente tengan que estar en la planta para realizar su trabajo, sino que puedan hacerlo desde casa y lógicamente eso le disminuye el costo a la planta”, mencionó.

López resaltó que el inglés también es primordial no sólo para la maquila, sino para cualquier trabajo.

“Saber inglés ofrece un abanico de oportunidades muy grande, en la actualidad ya no es pretexto decir que no se habla inglés porque no se tiene dinero, cuando en la actualidad hay un sin fin de cursos gratuitos y online para aprender el idioma”, expresó López.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx