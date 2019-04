Prefieren juarenses la playa

Mazatlán, Cancún, Puerto Vallarta, Ciudad de México y hasta la Huasteca Potosina, son de los destinos favoritos de los juarenses para vacacionar en Semana Santa.

De acuerdo con personal de agencias de viajes, los fronterizos se prepararon con tiempo en la compra de sus paquetes y ya están listos para a salir de la ciudad desde este fin de semana.

En cuanto a los paquetes, las agencias ofrecen de todo tipo para cualquier presupuesto y los hay desde los 2 mil 300 a destinos como Creel hasta de 9 mil a Cancún.

El 14 de abril inician la Semana Mayor con el Domingo de Ramos para concluir una semana después con la Resurrección.

En tanto el calendario de la Secretaría de Educación Pública apunta que el viernes 12 de abril es el último día de clases y los alumnos retornarán a sus aulas hasta el lunes 29 de abril.

Debido a que no a todos los trabajadores pueden tomar vacaciones y solamente les darán los días santos, se ofrecen paquetes desde tres días y dos noches en playas como Mazatlán.

Durante estas fechas el costo de los boletos para salir de viaje tiene a subir de precio, por lo que en la Central Camionera reportan ya un incremento de un 10 por ciento en la preventa de boletos con destino a Mazatlán, Culiacán, Los Mochis y Tijuana.

Otras de las playas más demandadas por los juarenses cada año son Acapulco, Puerto Vallarta y Manzanillo, comentaron empresas de camiones.

En cuanto al estado, la ciudad de Chihuahua, los filtros, Aldama y la Sierra tarahumara son los más visitados durante estas vacaciones.

De acuerdo con personal de transportes Chihuahuenses, a partir de este próximo viernes se espera que la demanda suba hasta un 100 por ciento.

A los maestros se ofrecen descuentos del 25 por ciento en boletos, mientras que a estudiantes y a personas de la tercera edad, es del 50 por ciento.

Personal de esta compañía aconsejaron también a los viajeros para que no se arriesguen en comprar boletos con los camiones ‘piratas’.

Dijeron que aunque son más baratos, no cuentan con seguros para responder en caso de un accidente, además de que tampoco garantizan que llegaran hasta su destino si el camión se descompone. (Iris González / El Diario)



