Por precaución, evitan compras en línea

Comprar en línea parece ser una práctica cada vez más común, sin embargo, existen factores por los que algunas personas no lo hacen, entre ellos porque el proceso de pago lo encuentran complicado, temen ser víctimas de hackers o fraude o simplemente se rehúsan a los cobros extra por envío, según revela la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO).

Según un estudios realizado por la agrupación, 8 de cada 10 mexicanos han abandonado su “carrito de compra” online al menos una vez, principalmente porque el sitio solicitaba demasiada información para validar el perfil del comprador o no recordar el usuario y contraseña en la página de la tienda.

Otras causas clave para que el usuario no concluyera la compra fue el tiempo de espera para cargar la página, el rechazo al momento de pagar y tener que generar obligatoriamente un perfil para hacer la transacción.

Sin embargo, no son las únicas barreras que impiden a los mexicanos compran en línea, pues la AMVO ha destacado anteriormente que 6 de cada 10 usuarios consideran que ha incrementado el riesgo a ser víctima de fraude.

En ese sentido, la asociación detalla que al 84 por ciento de los compradores online mexicanos le gusta tener protocolos de seguridad cuando realiza sus transacciones, al 60 por ciento no le da confianza dar sus datos bancarios por Internet, mientras que el 48 por ciento prefiere pagar electrónicamente en lugar de hacerlo en efectivo.

Otras de las barreras tienen que ver con temas como garantías, reseñas y hasta tiempos de espera, pues según los datos de la AMVO, el 63 por ciento de los compradores se detienen debido a que algunos productos no cuentan con garantía en caso de daño defecto, 45 por ciento rechaza los cargos extra y gastos de envío.

Por otra parte, el 44 por ciento de los usuarios considera como una barrera los tiempos de entrega lentos, mientras que el 41 por ciento se detienen por procesos complicados de devoluciones y finalmente el 39 por ciento abandona su compra por la falta de reseñas y comentarios de otros compradores.



