Por hasta 11 mil mdp, la derrama decembrina

La derrama económica que dejó la temporada navideña al comercio y servicios de Ciudad Juárez fue de 10 mil a 11 mil millones de pesos, dijo Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta ciudad.

El crecimiento en comparación con el año pasado es de un 11 por ciento, de acuerdo con lo que se ha calculado, indicó.

Todas estas ventas se generaron en el período del 12 de diciembre al 6 de enero, en el que se incluyen ya las roscas del Día de Reyes, indicó.

Mayor afluencia

Además de las ventas y servicios, también se cuenta la afluencia en los restaurantes, donde en algunos casos tuvieron filas de hasta 20 minutos, y los salones de eventos, los cuales también se saturaron con motivo de las posadas empresariales.

A nivel nacional, la Confederación de Cámaras de Comercio (Concanaco) informó que la derrama fue de 550 mil millones, indicó.

Este incremento en las ventas se obtuvo a pesar de que fue evidente la gran cantidad de personas que acudieron a realizar compras a El Paso, indicó.

“No tenemos el dato (de la fuga de compradores), pero se me hace que ahora sí nos aporrearon; el año pasado no fue tanto y no tenemos el dato, pero sí nos dimos cuenta de la congestión para pasar a El Paso… aun así hubo mejoría, yo creo que ayudan mucho los programas sociales, los aumentos al salario y todos los beneficios que tiene la frontera, por eso el crecimiento en ventas en la frontera es mayor que en el interior”, mencionó.

El incremento del 11 por ciento también fue para el giro de bares y centros nocturnos que, del 17 de noviembre –cuando inició la campaña El Buen Fin– al 6 de enero, trabajaron con horario extendido, autorizado por la Secretaría de Gobierno, indicó.

