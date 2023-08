Por arrancar, 4ta edición de Hot Fashion

Empresas con presencia en Juárez como Coppel, Farmacias Guadalajara, Suburbia, Liverpool, Bodega Aurrera y Walmart se sumarán a la cuarta edición del Hot Fashion, del 14 al 21 de agosto.

Se trata de una campaña para impulsar las ventas online en segmentos de moda, belleza y cuidado personal, con ofertas en ropa, calzado, accesorios, deportes, maquillaje y artículos de salud.

El evento es organizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), que informó que la mayoría de compradores se concentra en el norte del país.

La cuarta edición contará con la participación de más de 110 empresas, entre las que también destacan Dyson, Adidas, Calvin Klein, Guess, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret, Steve Madden, Bath and Body Works, H&M, Puma, Under Armour, Old Navy, y servicios financieros como BBVA, Citibanamex, Aplazo y Kueski.

Durante la edición 2022, el Hot Fashion registró ventas por 2 mil 157 mil millones de pesos y un ticket promedio de 2 mil 49 pesos, generando más de 100 millones de visitas en los sitios de las empresas y superando los 3.6 millones de compradores.

A diferencia de otras campañas, tres de cada 10 planean realizar sus compras exclusivamente en el canal de https://www.hotfashion.mx;sin embargo, se destacó que un 67 por ciento piensa combinar canales físicos y digitales.

De acuerdo con la AMVO, el comportamiento de compra más intensivo se observa en las categorías de mujer y hombre, donde los productos más comprados son los tops, con 44 por ciento; zapatos deportivos, con 38; vestidos, con 37; ropa interior, con 35, y jeans, con 33 por ciento.

También se mantienen las entregas a domicilio como el método favorito (84 por ciento), aunque destaca el potencial de recolección, ya sea en tienda física (21 por ciento) o en algún punto de retiro (16 por ciento), así como el envío a trabajo/oficina (17 por ciento).

Los organizadores del evento mencionaron que aún existen algunas barreras a vencer por parte de los comercios participantes, como la percepción de los potenciales compradores de que las ofertas no son tan atractivas y una expectativa acerca de lo complicado que puede llegar a ser una devolución.

