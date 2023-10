Ciudad Juárez.- La campaña El Buen Fin 2023 que se realizará del 17 al 20 de noviembre fue presentada a los medios de comunicación este jueves.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Juárez, dijo que hasta el momento se han sumado 2 mil negocios en esta frontera, de los 3 mil 500 que se espera que participen en esta ciudad.

En conferencia de prensa, Sergio Tejada González de la Oficina de la Defensa del Consumidor (Odepo), antes Profeco, dijo que habrá vigilancia permanente en todos los centros comerciales para vigilar que se respeten las promociones y que no haya ofertas engañosas.

Además de que habrá módulos establecidos en seis centros comerciales y la oficina ubicada en Plaza de las Américas abrirá de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche. En ese mismo horario se atenderán los teléfonos 6566135057, 6566135089 y 6566135089.

En funcionario hizo un llamado a los consumidores a conservar sus tickets de compra para que sea válida cualquier aclaración.

Salvador López Mercado, de atención al usuario de la Comisión Nacional para pa Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dijo que se vigilará que se respeten los meses sin intereses que se ofrezcan durante la campaña.

A su vez hizo un llamado a los usuarios a no caer en ofertas engañosas y a no hacer compras en línea en lugar no verificados.