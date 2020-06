Ponen a Juárez en desventaja: IP

Ciudad Juárez— Mantener a Ciudad Juárez en el color rojo de la semaforización implementada por Gobierno del Estado pone a esta frontera en desventaja para lograr una recuperación rápida de su economía, según manifestaron empresarios.

“Desafortunadamente la dinámica de nuestra ciudad nos pone en desventaja frente a otras ciudades del estado al momento de regionalizarse el semáforo. Esperamos que antes de que termine el mes nos veamos más beneficiados y podamos comenzar con las reaperturas en color naranja”, comentó Martín García, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

Indicó que el gremio que él representa espera poder iniciar a operar al 50% de su capacidad y con todas las medidas de sanidad necesarias dentro de las próximas semanas, mientras que aseguró que aún existe mucha incertidumbre por parte de los casi mil agremiados a dicha cámara debido a la situación económica por la que la mayoría de ellos están pasando.

“Todos nuestros agremiados cuentan ya con un protocolo de operaciones avalado por las autoridades. Realmente sólo estamos a la espera de que nos indiquen una fecha para poder reactivarnos”, dijo.

El gobernador Javier Corral anunció que en acuerdo con líderes de distintos sectores empresariales (como el de servicios, industria, turismo y manufactura), se determinó que para la semana del lunes 22 al 28 de junio, la capital del estado y todos los municipios de la parte centro y sur podrán ampliar actividades, conforme a los porcentajes y aforos que establece el semáforo naranja.

Por otro lado, Juárez, junto a otros nueve municipios como Guadalupe, Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Janos y Práxedis G. Guerrero, permanecerá en rojo por los indicadores de máximo riesgo que se registran.

Asimismo, adelantó que el cambio a color naranja en la región de Juárez pueda darse a partir del lunes 29 de junio.

Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Juárez, coincidió en que esta frontera se encuentra en desventaja con respecto al resto del estado al momento de permanecer con gran parte de sus actividades económicas en pausa, sin embargo, exhortó a la ciudadanía a ser conscientes y mantener las medidas de prevención en la ciudad.

“Sí es una desventaja para Juárez no estar en color naranja, pero creo que los juarenses debiéramos hacer algo para revertir esta situación, hemos visto que en la ciudad parece que no hay pandemia, el número de autos que circulan es muy alto y muchas personas no están tomando ninguna medida de prevención, lo que complica el panorama para una reactivación”, dijo.

Para el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Juárez (CMIC), Luis Mario Baeza, señaló que el problema de los contagios en esta ciudad aún es muy serio, por lo que también exhortó a la ciudadanía a mantener las medidas preventivas necesarias.

“Las autoridades están viendo que el problema en Juárez es muy serio, nosotros esperamos que realmente en los próximos días bajen los números de contagios para que nuestra ciudad también pueda pasar de un color a otro y nuestra economía se reactive de una manera más formal y no quedarnos en desventaja con el resto del estado”, comentó.

“Los empresarios tienen ya muchos meses con una situación económica bastante difícil, y la insistencia hacia la gente es la misma, que procuren guardarse en casa y mantener las medidas de prevención para evitar contagios”, agregó.

