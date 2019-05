Pokemon lanza nuevo juego, para ganar deberás dormir

La empresa japonesa PokemonCompany anunció el miércoles que está desarrollando "PokemonSleep", una aplicación móvil que monitoriza el sueño de losjugadores y utiliza los datos para el juego, con una fecha de lanzamiento fijada para el próximo año.

"Queremos convertir el sueño en entretenimiento", dijo en unevento en Tokio el presidente ejecutivo de Pokemon Company,Tsunekazu Ishihara, responsable de gestionar la franquiciaPokémon.

En el mismo evento, Nintendo Co Ltd, con sede en Kioto, dijo que estaba desarrollando un sucesor de su dispositivo Pokemon Go Plus, que monitoriza el sueño de los usuarios para permitirles "atrapar" Pokémon sin tener que sacarsus teléfonos inteligentes.

El juego de realidad aumentada para teléfonos inteligentes "Pokemon Go", desarrollado por Niantic Inc, con sede en SanFrancisco, se convirtió en un fenómeno mundial tras su lanzamiento en 2016, sacando de sus casas a los jugadores paracazar Pokemon en la calle.

The Pokemon Company se creó con la participación de las compañías de videojuegos Nintendo, Game Freak y Creatures. Conproductos que incluyen videojuegos, películas y peluches, Pokémon aspira a alcanzar una posición en la cultura popularglobal pareja a la de Disney.

Desde que se lanzara el videojuego original en 1996, la serie ha vendido más de 340 millones de unidades en todo elmundo.

Pokemon Sleep recabará diversos datos con el fin de cambiar la jugabilidad, como cuánto tiempo duerme el usuario o cuándo se despierta, si bien Pokemon Company no explicó cómo se traducirá esto en el modo de juego.

El título podría ayudar a extender el atractivo de Pokemon más allá de los jugadores tradicionales y aprovechar un mercado creciente de servicios de seguimiento de la salud.