Podrían cambiar de nombre WhatsApp e Instagram

Ciudad de México— WhatsApp e Instagram podrían cambiar de nombre en breve. Así lo anunció The Information en un post publicado este fin de semana, donde también señaló la razón de dicho ‘rebranding’.

El motivo principal sería que Mark Zuckerberg, propietario de ambas aplicaciones, quiere que estén más vinculadas a Facebook.

Ahora se llamarán ‘Instagram de Facebook’ y ‘WhatsApp de Facebook’, según información de medios especializados.

Así, los usuarios verán estos nuevos nombres tanto en la página de acceso a las plataformas como en los lugares de descarga de las mismas.

El formato es muy similar al que se utiliza actualmente para Workplace, su herramienta de colaboración de equipos, que actualmente se llama Workplace by Facebook.

Puede que el trasfondo de este cambio sea que la red social no ha parado de acaparar los titulares más polémicos de Internet de los últimos años, lo que ha conllevado a una fuga de usuarios importante — al contrario de lo que ha ocurrido con las otras dos aplicaciones.

Este cambio de nombre de Instagram y WhatsApp buscaría dar a Facebook el “reconocimiento que se merece”, así como “comunicar de forma más clara” que ambos servicios pertenecen a este portal.

Instagram y WhatsApp son junto a la firma de realidad virtual Oculus, las mayores compras que Facebook ha realizado en toda su historia. La primera se cerró en 2012 por 2 mil millones de dólares, y la segunda, en 2014 por 19 mil millones.