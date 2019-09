Podría reemplazo de batería solucionar problema de llaves

Una falla común en las llaves inteligentes es que la pila se descarga, por lo que antes de llevarla a la agencia o con algún cerrajero para su revisión, expertos aconsejan verificar el estado de la batería.

Carlos Aguilar, director general de Autokey México, explicó que en ocasiones las personas piensan que la llave se desfasó o ya no funciona, cuando lo único que necesitan es una pila nueva cuyo precio ronda entre los 60 y 80 pesos, mientras que reponer todo el dispositivo pudiera costar hasta 20 mil pesos.

“Hay mucha deshonestidad en este tema, tanto en las agencias como en las cerrajerías, por eso se debe revisar mejor primero la pila”, recalcó.

El experto comentó que con la evolución de la tecnología, el sector automotriz también ha avanzado, hasta llegar al punto del encendido de vehículos a distancia con sólo presionar un botón.

Se trata de las smart keys, equipadas con una serie de funcionalidades que proporcionan información práctica sobre el estado del vehículo y facilitan su apertura, cierre y puesta en marcha.

Generalmente estas llaves inteligentes van equipadas con una unidad de acción remota en su interior que se comunican con un sistema de antenas del vehículo. Sólo cuando esta llave se encuentra dentro del alcance del coche es posible abrir las puertas y poner en marcha el motor mediante un botón o mando que sustituye a la llave tradicional.

Sin embargo, se deben tener precauciones con ellas pues repararlas tiene un costo de hasta 20 mil pesos en vehículos de alta gama.

“En el caso del Dodge Attitud, reparar una llave puede costar hasta 10 mil pesos, lo mismo que dar tres mensualidades de este carro, que no es muy caro”, apuntó.

No usarlas para abrir botellas de vidrio o algún otro artículo, tampoco dárselas a los niños para jugar con ellas, son algunas de las precauciones que se deben tomar para no dañarlas, aconsejó el experto.

Una tendencia que se espera comience a partir del próximo año en los vehículos, es el encendido del motor por medio del teléfono celular.



